Todo estaría acordado para que un jugador del fútbol colombiano se una a las filas del Manchester United el próximo año

El Manchester United, uno de los clubes más representativos de la Premier League, habría llegado a un acuerdo con un equipo del fútbol profesional colombiano para hacerse con los servicios del joven jugador.

Cristian Orozco, de 17 años, centrocampista de Fortaleza CEIF, es el futbolista al que desde hace algún tiempo los Diablos Rojos vienen haciéndole seguimiento y por quien ya habrían llegado a un acuerdo para que en cuanto este cumpla la mayoría de edad se sume a las filas del conjunto inglés.

Según la información compartida por el periodista Fabrizio Romano, el Manchester United pagaría la cifra de un millón de dólares para hacerse a los derechos deportivos de la joven promesa del equipo capitalino, quien seguiría los pasos del histórico referente de la selección Colombia Radamel Falcao García, que vistió los colores de esta escuadra durante la temporada 2014-2015.

“El Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco. Tarifa de transferencia de US$1 millón desde Fortaleza en acuerdo válido a partir del verano de 2026. #MUFC "Los abogados aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio", expresó Romano.

El talento que ha demostrado Orozco desde que debutó como futbolista profesional en julio de 2024 en la Liga BetPlay con el equipo del Tío Forta, llevó a que el conjunto inglés se fijara en el joven jugador, quien se caracteriza por dar su buen manejo de pelota y liderazgo dentro del campo de juego.

Cristian Orozco se incorporaría a los Diablos Rojos una vez cumpla la mayoría de edad, según el acuerdo al que habrían llegado ambas instituciones. Por tal motivo y mientras se llega la hora, el volante seguirá potenciando su carrera con el equipo dirigido por el profesor Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza.

El oriundo de Valledupar, quien registra varios procesos en selección Colombia, se prepara para afrontar la Copa del Mundo de la categoría Sub-17 que se desarrollara a partir de noviembre en Qatar, competencia donde Orozco buscará demostrar por qué es merecedor de esta gran oportunidad que se estaría abriendo en su carrera como jugador profesional.