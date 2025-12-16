Tolima por la remontada ante Junior en la gran final de la Liga BetPlay Clausura 2025

Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo el juego de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay Clausura 2025, entre el Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, un encuentro que aquellos que se encuentran fuera de Colombia podrán seguir por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7.30 p.m. ET.

A este último encuentro de la temporada, el conjunto atlanticense llega con la gran ventaja, tras golear en el juego de ida a los “Pijaos” en el estadio metropolitano de Barranquilla.

En un partido que tuvo como protagonista al extremo José Enamorado, quien marcó dos de los tres tantos de la victoria, en la que también participó el delantero Bryan Castrillón.

Por su parte, el conjunto tolimense no baja los brazos a pesar de la desventaja en la que se encuentra. Los dirigidos por Lucas González buscarán ante su afición darle la vuelta a la serie o por lo menos igualar la global; esto les permitiría definir al campeón desde el punto blanco del penal y así luchar por su cuarta estrella en liga.

Para el juego de vuelta en el Manuel Murillo Toro, el Deportes Tolima no contará con el centrocampista Sebastián Guzmán, quien salió expulsado luego de agredir al delantero de Junior, Teófilo Gutiérrez.

Por su parte, Alfredo Arias, quien podrá contar con su nómina completa, buscará lejos de casa el undécimo título por liga para la escuadra barranquillera.

Lo que está claro es que en este encuentro se entregará la estrella número 100 en la historia del fútbol profesional colombiano.

Lucas González confía en que su equipo le dará la vuelta al marcador

En la rueda de prensa previo al juego de vuelta, el estratega al mando del conjunto “Pijao” dejó ver la confianza que tiene en sus dirigidos, de quienes está seguro darán lo mejor de sí para revertir el marcador.

“Si ellos hicieron 3 goles en 45 minutos, nosotros tendremos 90 para hacerlo; sabemos que es difícil, pero no imposible”, dijo González.

Alfredo Arias espera sellar título con una victoria

El entrenador del Junior habló sobre la ilusión que le hace este encuentro que significaría su primer título con los “Tiburones”.

“Es otro partido que inicia 0-0. Lo que quiero para mañana es seguir ampliando la diferencia (…) Jugaremos la final con mucha ilusión y actitud. Tengo confianza en mis jugadores", manifestó Arias.