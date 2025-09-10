Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida de La Vinotinto pero advirtió que continuará de cerca para "impulsar al equipo": ¿Se perfila como nuevo DT?

La Vinotinto se despidió del sueño mundialista; el equipo venezolano cayó en la última fecha de las clasificatorias sudamericanas ante su similar de Colombia 3 a 6, hecho que puso fin a toda posibilidad de jugar el Mundial de 2026, ya que Bolivia, su rival directo en la lucha por el repechaje, venció a Brasil y lo superó en puntos.

Con la eliminación de la selección de Venezuela, también se cerró un capítulo en la carrera deportiva de referentes como Salomón Rondón y Tomás Rincón, dos leyendas que con el juego ante la Tricolor pusieron punto final a su proceso en las Eliminatorias Sudamericanas.

Afectado tras la derrota ante los cafeteros, Rincón expresó en zona mixta que ese había sido último juego oficial en cuanto a clasificatorias. "Sin duda creo que ha sido mi último partido por Eliminatorias con la selección”, señaló el futbolista de 37 años.

Asimismo, resaltó que, más allá de los momentos difíciles que vivió durante este proceso lleno de altos y bajos, se siente satisfecho de haber cumplido un sueño de niño y de haber dado lo mejor de sí cada vez que representaba a su país.

“Me siento muy orgulloso y honrado de haber sido parte por tanto tiempo de este sueño que tuvo de niño”, fueron las declaraciones del centrocampista compartidas por Globovisión.

Tomás Rincón, internacional con la selección absoluta de Venezuela desde el año 2008 y quien hizo parte de cinco eliminatorias mundialistas en las cuales disputó más de 140 encuentros con la Vinotinto, dejó claro que jamás se guardó una gota de esfuerzo por esos colores y, aunque no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial, invitó a las futuras generaciones a que lo sigan intentando y continúen luchando por ese sueño que les ha sido esquivo.

“Sigan soñando, yo lo intenté personalmente durante 17 años y no pude. Así que espero que ellos puedan lograrlo”, expresó el experimentado jugador, quien dejó claro que seguirá acompañando este proceso de cerca para “impulsar al equipo” a que consiga el tan anhelado “sueño mundialista”.

Ese mensaje ha traído muchos interrogantes de parte de la afición, incluidos algunos que sugieren que Rincón se estaría lanzando desde ya como alternativa para dirigir a la selección en el futuro. Aunque son comentarios que están cargados de una enorme especulación.