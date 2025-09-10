NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Tomás Rincón

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida de La Vinotinto pero advirtió que continuará de cerca para "impulsar al equipo": ¿Se perfila como nuevo DT?

septiembre 10, 2025
Por: Natalya Baquero González
Ante Colombia, el histórico referente de Venezuela jugó su último partido por eliminatorias. __

La Vinotinto se despidió del sueño mundialista; el equipo venezolano cayó en la última fecha de las clasificatorias sudamericanas ante su similar de Colombia 3 a 6, hecho que puso fin a toda posibilidad de jugar el Mundial de 2026, ya que Bolivia, su rival directo en la lucha por el repechaje, venció a Brasil y lo superó en puntos.

Con la eliminación de la selección de Venezuela, también se cerró un capítulo en la carrera deportiva de referentes como Salomón Rondón y Tomás Rincón, dos leyendas que con el juego ante la Tricolor pusieron punto final a su proceso en las Eliminatorias Sudamericanas.

o

Afectado tras la derrota ante los cafeteros, Rincón expresó en zona mixta que ese había sido último juego oficial en cuanto a clasificatorias. "Sin duda creo que ha sido mi último partido por Eliminatorias con la selección”, señaló el futbolista de 37 años.

Asimismo, resaltó que, más allá de los momentos difíciles que vivió durante este proceso lleno de altos y bajos, se siente satisfecho de haber cumplido un sueño de niño y de haber dado lo mejor de sí cada vez que representaba a su país.

“Me siento muy orgulloso y honrado de haber sido parte por tanto tiempo de este sueño que tuvo de niño”, fueron las declaraciones del centrocampista compartidas por Globovisión.

Tomás Rincón, internacional con la selección absoluta de Venezuela desde el año 2008 y quien hizo parte de cinco eliminatorias mundialistas en las cuales disputó más de 140 encuentros con la Vinotinto, dejó claro que jamás se guardó una gota de esfuerzo por esos colores y, aunque no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial, invitó a las futuras generaciones a que lo sigan intentando y continúen luchando por ese sueño que les ha sido esquivo.

“Sigan soñando, yo lo intenté personalmente durante 17 años y no pude. Así que espero que ellos puedan lograrlo”, expresó el experimentado jugador, quien dejó claro que seguirá acompañando este proceso de cerca para “impulsar al equipo” a que consiga el tan anhelado “sueño mundialista”.

Ese mensaje ha traído muchos interrogantes de parte de la afición, incluidos algunos que sugieren que Rincón se estaría lanzando desde ya como alternativa para dirigir a la selección en el futuro. Aunque son comentarios que están cargados de una enorme especulación.

Temas relacionados:

Tomás Rincón

Selección de Venezuela

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
Afición colombiana/ afición venezolana/ Copa América 2024 - Fotos EFE
Selección Colombia

Antes de un partido crucial para La Vinotinto, aficionados colombianos recuerdan "con quién estaba Venezuela" en la final de la Copa América contra Argentina

Fernando Batista, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Fernando Batista

"Ellos deben decidir": 'Bocha' Batista sobre dos futbolistas de la Vinotinto que jugaban en Europa y regresaron al FUTVE

Selección Colombia/ Selección de Venezuela - Fotos EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la penúltima fecha: Colombia clasificó al Mundial y Venezuela pende de un hilo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tortuga Pequeña - Foto: EFE
Tortugas

En México nació ejemplar de pequeña tortuga en peligro de extinción

Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Afición colombiana/ afición venezolana/ Copa América 2024 - Fotos EFE
Selección Colombia

Antes de un partido crucial para La Vinotinto, aficionados colombianos recuerdan "con quién estaba Venezuela" en la final de la Copa América contra Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina / Cartel de recompensa por Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
ONU

António Guterres hace llamado para que "Venezuela y Estados Unidos" encuentren una "solución pacífica a sus diferencias" tras ataque a embarcación en el Caribe

Avión F-16 se estrella en Polonia - Fotos: X
Polonia

Fuertes imágenes: avión de combate F-16 se estrelló durante un entrenamiento para una exhibición en Polonia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal