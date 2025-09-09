Toni Kroos habló del mal momento que vive la selección de Alemania: "Estamos a años luz de poder hablar de la Copa del Mundo"

La selección alemana no atraviesa su mejor momento en su camino hacia el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a su reciente triunfo 3-1 ante Irlanda del Norte, su derrota 2-0 ante Eslovaquia han hecho que las criticas no paren.

El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann, por su mal momento, no es candidato para uno de los más grandes referentes del fútbol alemán.

El exfutbolista del Real Madrid Toni Kroos habló del camino mundialista de ‘Die Mannschaft’ y expresó que están a años luz de ganar un titulo mundial.

En el podcast que graba junto a su hermano, Kroos, que fue campeón del mundo en 2014 con el conjunto nacional, explicó sus dudas del desempeño de Alemania.

En su conversación, su hermano Felix le dijo: “Cuando vi la convocatoria tuve la sensación de que nunca había sido tan fácil ser internacional”. “Da la impresión de que actualmente basta con tres o cuatro semanas buenas para ser convocado. Eso no es una buena señal”, añadió.

Y comentó que daba la sensación de que antes ser parte de la plantilla de la selección era mucho más difícil.

Ante esto, Toni agregó: “Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así. Vamos justitos. Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay”.

El exmediocampista enfatizó que el conjunto nacional ha tenido suerte porque les tocó un grupo en el que “prácticamente no puedes quedar eliminado”.

Pero actualmente no están “entre los que pueden tener grandes ambiciones” y considera que hay otras selecciones que son “simplemente mejores”.

Por ello, Kroos considera que “estamos a años luz de poder hablar de la Copa del Mundo, es cierto. Pero tampoco se juega este verano, sino el que viene. A día de hoy realmente no estamos bien”. “Pero esperemos a que se recuperen los jugadores adecuados en verano”, sentenció.