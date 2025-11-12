Torrente de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video

Tras el ‘trago amargo’ de haberse quedado sin opciones para clasificarse al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, los fanáticos de la Vinotinto no han podido pasar página.

De hecho, aunque lo intenten, existen situaciones que nuevamente generan opiniones encontradas en diferentes redes sociales.

El nuevo debate que aparece en la palestra digital lo protagonizan el 10 de la selección venezolana, Yeferson Soteldo y José Andrés 'El Brujo’ Martínez, quienes en un video dejaron ver, a través del humor, su postura frente a la no convocatoria para los venideros partidos amistosos del combinado venezolano.

En un audiovisual, se ve a los compañeros de campo conduciendo carritos de golf durante lo que sería un momento de ocio.

Entre risas, mientras transcurre el clip, se escucha que Soteldo pronuncia: “Esto es una burla, esto es una burla. No vas a ser tú”. Tras esas palabras, Soteldo y ‘El Brujo’ soltaron la carcajada.

Ante esto, muchos seguidores del seleccionado venezolano dejaron contundentes comentarios en redes como X e Instagram.

“Por este tipo de actitudes es que nunca vamos al Mundial, unos tipos que ganan buen dinero, que juegan en la mejor liga de Sudamérica, y se ponen en esas”, expresó un internauta en X.

“Si yo fuera el director técnico de la Vinotinto, no los llamo más, es una burla, se burlan de todo un país con esas bromas de quinta”, manifestó otro usuario de X.

“Desde la dirección ejecutiva de la FVF hasta las bases debe haber una restructuración, estas situaciones lo que hacen es echar más leña al fuego”, valoró otro navegador de internet.

La Vinotinto absoluta disputará dos partidos amistosos este mes y ya tiene su lista de convocados para medirse a Australia y Canadá. Fernando Aristeguieta será el seleccionador (interino) para ambos compromisos.

El listado del actual estratega del Caracas FC cuenta con 35 jugadores de diferentes latitudes, incluidos siete futbolistas del balompié nacional. Allí no aparecen referentes como Soteldo, 'El Brujo' o Salomón Rondón.

La selección venezolana de fútbol no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El fracaso en las clasificatorias y que significa de nuevo la imposibilidad de ir al magno evento deportivo ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados hasta la fecha.

Recordemos que Venezuela es el único combinado nacional de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.