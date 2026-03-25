Tribunal Arbitral del Deporte aceptó apelación de Senegal para que le devuelvan el título de la Copa Africana de Naciones que le fue cedido a Marruecos

Se abre un nuevo capítulo en el drama que parece no tener final: el título de la Copa Africana de Naciones (AFCON) que le fue arrebatado a Senegal para que se la terminara quedando el conjunto marroquí.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha aceptado la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol ante la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de descalificarlo como ganador del título que se ganó tras derrotar 1-0 a Marruecos.

Hace una semana, Senegal había anunciado que pediría una "investigación internacional independiente" sobre la corrupción tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojar al país del título de la Copa Africana de Naciones y otorgárselo a Marruecos.

VEA TAMBIÉN Presuntos actos de racismo salpican el fútbol venezolano: esto pasó en el Carabobo vs. Puerto Cabello o

Ante esto, el TAS emitió este miércoles un comunicado en el que dejó saber que "el recurso se refiere a una decisión tomada por la CAF el 17 de marzo de 2026, que declaró que el equipo nacional de Senegal perdió la final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos 2025 por descalificación".

El escándalo que sacudió al mundo y causó indignación explotó el pasado 17 de marzo cuando se conoció que el CAN le quitó el título a Senegal.

Para ese entonces, el organismo afirmó que su Comité de Apelaciones aplicó el artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), con el que alega que el conjunto senegalés ha perdido "por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)".