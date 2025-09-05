NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Selección Colombia

⁠"Un ciclo para la historia": Además del Mundial, estas son las otras cinco clasificaciones que ha logrado la selección Colombia en el 2025

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia celebrando clasificación al Mundial - Foto EFE
Selección Colombia celebrando clasificación al Mundial - Foto EFE
Los equipos nacionales han destacado en sus respectivas categorías y se preparan para hacer parte de importantes certámenes.

Con la clasificación de la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 lograda este jueves ante Bolivia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) obtuvo su sexto objetivo cumplido en lo que va del año con los equipos nacionales que representarán al país internacionalmente en diferentes certámenes.

En ese sentido, la selección absoluta no es la única que consiguió un cupo a una importante competición gracias a su gran desempeño en la carrera por una clasificación, pues hubo otros cinco cupos que los colombianos de otras categorías obtuvieron.

o

A finales de julio 'Las Chicas Superpoderosas', como se le conoce a la absoluta femenina del país, obtuvieron su cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras haberse hecho con un cupo en la final de la Copa América Femenina, partido que perdieron frente a Brasil.

Asimismo, el equipo Sub-17 de la selección Colombia logró en abril clasificarse a la Copa Mundial de esa categoría que tendrá lugar este 2025 en Catar, al avanzar a las semifinales del Campeonato Sudamericano que se jugó este año en Colombia y en el que el equipo anfitrión quedó subcampeón nuevamente frente ante la auriverde.

Unas semanas después la Sub-20 aseguraría un cupo también a su respectivo Mundial, que se jugará en Chile este año, al quedar en la tercera posición del último Sudamericano de la categoría, certamen del que la Seleção de igual manera logró el primer puesto, ratificando su superioridad en el balompié en la región y a nivel global.

La Sub-17 femenina, por su parte, fue la primera selección sudamericana en asegurar su cupo para el Mundial de Marruecos 2025, que obtuvo su ficha para la cita global en mayo cuando terminó entre las cuatro primeras de la Conmebol Sub-17 Femenina, donde se proclamó campeón Paraguay.

Otra selección de mujeres cafeteras completa el listado de las seis clasificaciones que ha logrado la Federación colombiana en lo que va del 2025. Y es que el combinado nacional femenino de Futsal se hizo con un cupo al Mundial de esa modalidad que va a jugarse este año en Filipinas.

La misma FCF celebró en sus redes sociales el que calificaron como "un ciclo para la historia" y que constituye "un año de muchos objetivos cumplidos" para La Tricolor en general.

o

A falta de una fecha en las todavía vigentes Eliminatorias Sudamericanas en la categoría masculina de mayores, los aficionados colombianos alcanzaron un alto nivel de satisfacción con el pase al Mundial de Norteamérica de cara a los, por ahora, seis torneos en los que participarán las selecciones de su país.

Estas son las clasificaciones que han logrado en 2025 las selecciones que representan a Colombia en sus distintas categorías:

  1. Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Absoluta)
  2. Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (Absoluta femenina)
  3. Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 (Sub-17)
  4. Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 (Sub-20)
  5. Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025 (Sub-17 femenina)
  6. Copa Mundial de Futsal Filipinas 2025 (Absoluta de futsal femenino)

