Así fue el sensacional gol anotado a los 15 segundos que Alemania le hizo a Colombia en debut del Mundial Sub-17: los cafeteros se repusieron y empataron

Las selecciones Sub-17 de Alemania y Colombia debutaron este martes en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar en un entretenido partido que se saldó con un empate a un gol.

Los goles del encuentro llenaron de emoción a los fanáticos debido a que uno fue marcado en tan solo 15 segundos y el otro fue un poderoso remate de media distancia.

Alemania fue el equipo que se fue adelante en el marcador con un sorpresivo tanto en la primera jugada del partido. El gol lo anotó Toni Langsteiner quien aprovechó un pase que vino desde el costado por parte de uno de sus compañeros de selección.

El gol despertó de inmediato las críticas en redes hacia el seleccionado cafetero. “No hermano no es aceptable que te hagan un gol así en un mundial”, lamentó uno de los aficionados del cuadro sudamericano.

No obstante, ese fue el único tanto que marcó Alemania, y la Tricolor fue capaz de empatar un partido que se antojaba cuesta arriba.

El gol de la igualdad para los cafeteros llegó mediante los guayos del atacante Juan José Cataño cuando el reloj marcaba el minuto 57 del partido.

El mediocampista, que milita en el Envigado de Colombia, remató de media distancia luego de una serie de rebotes. El disparó batió al portero alemán y le dio un merecido punto en su debut a la Tricolor.

Con el empate Colombia se queda en el segundo lugar del grupo, con los mismos puntos de Alemania, detrás de Corea del Norte que sumó de a tres tras golear a su similar de El Salvador por 5 a 0.

Colombia se enfrentará a El Salvador este viernes y cerrará su presentación en la fase de grupos del torneo el próximo lunes 10 de noviembre en un partido ante Corea del Norte.