Venezolanos en Colombia podrán ver el partido de la Vinotinto frente a Argentina en esta plataforma de manera gratuita

Este jueves 4 de septiembre se desarrollará la jornada número 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Para seguir la penúltima fecha del clasificatorio Conmebol, Canal RCN le ofrece diferentes opciones.

A las 06:30 p.m. (Hora Colombia), RCN llevará en su señal abierta el partido entre Colombia vs. Bolivia. Sin embargo, en su app ofrecerá, de manera gratuita, otros encuentros como el de Argentina vs. Venezuela.

Para ver el trámite entre colombianos y bolivianos desde el espacio digital Canal RCN, puede ingresar AQUÍ y ver el partido desde un navegador convencional.

A su vez, para seguir los otros 5 partidos disponibles en simultáneo, también puede ingresar a www.canalrcn.com o dirigirse al Play Store de Android o el App Store de Apple y descargar la App de Canal RCN.

A continuación, haciendo clic AQUÍ podrá ir directamente al sitio de descarga de Play Store.

Tanto Colombia como Venezuela se juegan mucho en esta última doble fecha por eliminatorias mundialistas.

VEA TAMBIÉN Así formaría la Vinotinto contra Argentina este jueves por Eliminatorias Sudamericanas o

Los ‘cafeteros’ buscan en casa la clasificación ante una Bolivia que no baja los brazos y que seguramente saldrá con todas sus ‘armas’ para capitalizar la victoria y así escalar al anhelado puesto de repechaje.

Mientras tanto, Venezuela tiene como objetivo sumar de visitante frente a la ya clasificada Argentina, para afianzarse en la repesca.

Colombia vs. Bolivia se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).

El encuentro Argentina vs. Venezuela se desarrollará en el Estadio Monumental (Buenos Aires), a las 07:30 p.m (hora Venezuela); 09:30 p.m. (hora argentina); 06:30 p.m. (hora Colombia), y podrá seguirlo (si está en territorio colombiano) por la plataforma antes mencionada. Si se encuentra en Venezuela, puede seguir ese compromiso por el canal Venevisión.

La penúltima jornada por Eliminatorias Sudamericanas promete. El duelo de la ‘Sele’ contra 'La Verde' será crucial también para los bolivianos, pues están cerca de arrebatarle la repesca a Venezuela.

La ‘Tricolor’, posteriormente, deberá medirse ante Venezuela en el Monumental de Maturín. El equipo espera no tener que definir todo en ese juego, ya que 'La Vinotinto' buscará los tres puntos en casa.

Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las eliminatorias y tiene 22 puntos, cuatro más que la séptima, Venezuela.

Venezuela, cabe recapitular, está en la séptima casilla (parcialmente se encuentra en puesto de repesca) con 18 puntos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas (será actualizada una vez finalice la jornada número 17):

1-Argentina: 35 puntos

2-Ecuador: 25 puntos.

3-Brasil: 25 puntos.

4-Uruguay: 24 puntos.

5-Paraguay: 24 puntos.

6-Colombia: 22 puntos.

7-Venezuela: 18 puntos.

8-Bolivia: 17 puntos.

9-Perú: 12 puntos.

10-Chile: 10 puntos.