Sábado, 11 de octubre de 2025
Golpe de autoridad: Colombia vence a España y logra histórica clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 luego de 22 años

octubre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Neyser Villareal - Foto EFE
Neyser Villareal - Foto EFE
El equipo colombiano de esa categoría no conseguía avanzar a semifinales desde 2003.

La selección Colombia venció este sábado a España por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 y avanzó a las semifinales del torneo, instalándose entre las cuatro mejores selecciones del planeta de acuerdo con su participación en el certamen.

La Tricolor se impuso 3 a 2 ante La Roja en el estadio Fiscal de Talca, en Chile, donde se está desarrollando la máxima competencia del balompié Sub-20.

o

Esta es la primera vez en 22 años que el equipo colombiano de esa categoría consigue avanzar a semifinales desde su participación en el Mundial jugado en Emiratos Árabes Unidos en 2003.

El marcador se abrió desde el minuto 38 de la primera mitad cuando Neyser Villareal fue asistido por Jordán Barrera, quien logró una pared con Óscar Barrera en el sector izquierdo y le filtró el balón al atacante de Millonarios que envió el balón al fondo de la red.

La primera anotación de Colombia llegó en un momento en el que apenas estaba empezando a salir de la presión a la que fue sometida por los españoles, quienes a pesar de haber tenido un dominio ofensivo y del balón, no lograron convertir sus llegadas sino hasta la segunda mitad.

o

Al 56', Rayane Belaid empataría el juego con una jugada similar a la del primer tanto colombiano, solo que en el sector derecho y con unos desplazamientos más largos originarios también de una jugada construida.

Apenas tres minutos después La Roja se pondría por encima del marcador cuando Jan Virgili desbordó por la banda izquierda y venció con un potente remate la red de Jordan García.

Pero la reacción cafetera no se haría esperar, pues 5 minutos después Villareal conseguiría el que hasta el momento era un doblete al recibir un pase filtrado de Jhon Rentería, que había ingresado tres minutos atrás por Elkin Rivero, y todo quedaría en tablas para un cierre definitivo.

o

Fue entonces cuando Villareal sellaría su triplete al anotar en el 89' su tercera diana de la tarde desde el centro del área hacia el lado derecho de la portería, imposible para el guardameta español.

Los dirigidos por César Torres deberán esperar a su rival, que será el ganador del partido entre Argentina y México a jugarse en la noche de este mismo sábado.

