Sábado, 11 de octubre de 2025
Selección Colombia

Cuándo y contra quién jugará Colombia la semifinal del Mundial Sub-20 con una baja muy sensible dentro de su plantilla

octubre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia Sub-20 - Foto EFE
La Tricolor juvenil se impuso contra España el sábado y está cerca de levantar la Copa del Mundo de su categoría.

La selección Colombia Sub-20 se acerca a su primer título Mundial de la FIFA luego de vencer 3 a 2 a España el sábado en un reñido enfrentamiento protagonizado por el triplete de Neyser Villareal, que contribuyó notablemente para que el equipo avanzara a su primera semifinal luego de 22 años.

Los colombianos han mostrado jerarquía frente a los fuertes rivales que ha dejado en el camino, por lo que los aficionados esperan que se consiga el paso a la final que les permita ilusionarse con el título, que sería el más importante para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) después de la Copa América que alcanzó la absoluta en el 2001.

o

Es por esa razón que los jugadores están preparándose desde ya para el partido de la semifinal y analizando sus próximos contrincantes, teniendo en cuenta que asuman una victoria en el próximo juego para llegar al partido decisivo por la copa.

Las semifinales del Mundial Sub-20 se jugarán el próximo miércoles. En primer lugar, se enfrentarán a las 3:00 p.m. locales de Colombia los ganadores entre Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia. ambos encuentros a disputarse el domingo.

Luego, a las 6:00 p.m. del mismo miércoles, Colombia se medirá ante el ganador entre México vs. Argentina, compromiso que tuvo lugar el sábado después del partido en el que La Tricolor venció a La Roja.

o

En ese sentido, los cafeteros deberán prepararse para un enfrentamiento de alto nivel considerando el buen desempeño de los equipos en el que es el certamen del balompié Sub-20 más importante del planeta.

Se espera que el combinado colombiano tenga una buena presentación en la semifinal, pese a tener una baja muy sensible que le implica un reto mayor a los jugadores para hacerse con un tiquete rumbo a la gran final.

Y es que Neyser Villareal se pierde el encuentro que precede al partido decisivo pues recibió tarjeta amarilla contra España, con la que llegó a límite de amonestaciones que le impiden al cuerpo técnico contar con sus servicios.

o

Su ausencia preocupa a la hinchada colombiana al tratarse del goleador del seleccionado y del campeonato. Villareal lidera la tabla junto al atacante estadounidense Benjamin Cremaschi, con 5 anotaciones cada uno.

Esta es la tabla de goleadores del Mundial Sub-20 luego de que Colombia derrotara a España en cuartos de final:

1) Neyser Villarreal (Colombia): 5
1) Benjamin Cremaschi (Estados Unidos): 5
3) Lucas Michel (Francia): 4
3) Alejo Sarco (Argentina): 4

