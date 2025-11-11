NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Devaluación

Hace un año el dólar en Venezuela costaba 400% menos

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Desde octubre de 2024 el chavismo dejó publicar información sobre inflación en Venezuela.

La devaluación del bolívar se mantiene acelerada, limitando el optimismo de los venezolanos que día a día enfrentan el caos de una economía inestable, que incide directamente en el poder adquisitivo.

El economista José Guerra, detalló que en el último año el precio del dólar en Venezuela ha aumentado 400 %, mientras estima que la inflación podría cerrar en 500 %.

"Quiero alertar a los venezolanos sobre un gravísimo problema inflacionario y de descontrol monetario y del tipo de cambio, que está ocurriendo en Venezuela", expresó Guerra, quien además criticó la inacción del Estado.

El especialista considera que el régimen de Nicolás Maduro utiliza las tensiones crecientes con Estados Unidos por el despliegue en el Caribe, para distraer al país sobre lo que tildó como un "caos monetario".

"El gobierno nos quiere distraer con el Portaviones Gerald Ford, las lanchas y ejercicios militares. No hay conducción de la economía en medio de la crisis ni quien dé la cara", dijo.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, también señaló que ha presentado propuestas para corregir los embates económicos, sin ser atendidos.

"Hemos planteado un conjunto de aspectos reivindicativos para los trabajadores venezolanos, pero el gobierno parece no hacerles caso".

Desde octubre de 2024 el chavismo dejó publicar información sobre inflación, y no fue sino hasta enero de 2025, que Nicolás Maduro afirmó durante un discurso en el Parlamento, que el alza de precios ese año fue de 48 %.

Los monitores independientes y economistas, estiman que la inflación de este año cierre entre 250 y 550 %. Aunque los datos oficiales se mantienen en silencio, los precios a los que se enfrentan los ciudadanos, reflejan la decadencia de la economía.

