La propuesta de incentivo de Tesla para Elon Musk con la que alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y lo convertiría en el primer billonario del mundo

El magnate Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo si los accionistas de Tesla aprueban un paquete de remuneración que podría elevarse hasta 1 billón de dólares, pero si se cumple con ciertas condiciones.

El plan, que está previsto para 10 años, considera la adjudicación de beneficios a Musk basado en la valorización bursátil de la compañía estadounidense de autos eléctricos.

La propuesta indica que la cantidad máxima que podría conseguir Musk equivale a 12% del capital actual de la empresa, pero está condicionado a un "crecimiento estratosférico" y a una valorización bursátil de 8,5 billones de dólares.

El nivel de valoración no tendría precedentes en la historia y duplicaría la capitalización bursátil de la mayor empresa en el mercado, Nvidia, compañía estadounidense líder en chips de inteligencia artificial.

Actualmente Tesla, que lleva varios meses en dificultades, se encuentra valorada en bolsa en poco más de un billón de dólares.

La empresa, fundada en 2003, se ha visto afectada a nivel de ventas en los últimos meses por el envejecimiento de su plantilla y las posturas políticas de Musk, que estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental a comienzos de este año en el gobierno de Donald Trump.

Si Musk, de 54 años de edad, logra los objetivos más ambiciosos de la empresa, alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y, además, reforzaría su control sobre el capital de Tesla al aumentar su participación a cerca del 25%.