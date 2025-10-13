NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
SENIAT

Máximo órgano tributario, a cargo del "Mocho" Cabello, asfixia los comercios: El garfio del hermano de Diosdado alcanzó a la Hermandad Gallega en Caracas

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
José David Cabello
La noticia corrió como pólvora: La hermandan Gallega en Caracas había sido cerrada por orden del régimen.

El día 9 de octubre se realizó un operativo de fiscalización del Seniat en la Hermandad Gallega y de los locales comerciales que allí funcionan.

Luego de la inspección, el órgano de recaudación tributaria decidió clausurar estos establecimientos por 12 días por presunto incumplimiento de obligaciones tributarias.

Aunque la noticia se volvió viral por la importancia de este local que reúne a una de las poblaciones migrantes más importantes de Venezuela; el hecho no es nuevo.

El Seniat aplica sorpresivas visitas a locales comerciales y si sus encargados no reúnen todos los documentos que se les exige se le aplica una sanción, el cierre o comienza un proceso de extorsión.

Los agentes vestidos de rojo con el nombre del Seniat en el pecho son temidos por todos los emprendedores y empresarios. A la cabeza del organismo está nada más y nada menos que José David "El Mocho" Cabello, el considerado "Número 2" del chavismo. Su apodo se debe a que no tiene la mano derecha pero usa un garfio o una mano robótica que cambia dependiendo de su estado de ánimo.

El jueves pasado el turno fue a la Hermandad Gallega y su cierra afecta tanto a la sede de Maripérez como a la sede campestre de Valle Fresco, situada en Filas de Mariches, en el estado de Miranda.

La medida afectó justamente la celebración del Día de la Hispanidad, que se llevaría a cabo el domingo, Día Nacional de España.

Dentro de la institución funciona la Oficina de Bienestar y Asistencia Social de la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia donde se atiende a los gallegos en situación de necesidad.

La Hermandad Gallega informó a través de sus canales oficiales que sus instalaciones, ubicadas en Caracas y en Mariches, fueron temporalmente cerradas.

La directiva, junto a los asesores legales de la organización, consignaron los documentos requeridos por el Seniat para el cese de la medida e indicaron que están a la espera de que el ente las analice y permita la reanudación de operaciones.

COMUNICADO

El Consejo Directivo de la Hermandad Gallega de Venezuela se dirige a toda la comunidad de socios, empleados y amigos de nuestra institución a los fines de informar la situación acaecida el día 9 de de octubre de 2025.

La sociedad fue objeto de una medida de cierre administrativo temporal por parte del SENIAT. La Directiva, de la mano del personal administrativo y la asistencia legal, se abocó de inmediato a consignar los documentos requeridos el día de hoy 10 de octubre de 2025.

Cumplidos los requerimientos y las obligaciones inherentes, quedamos a la espera de las resoluciones por parte del SENIAT.

En consecuencia, la fiesta aniversario del club será reprogramada para una fecha próxima.

Estos son algunos de los requisitos que se le exige a las empresas:

Declaración de ISLR,
Declaraciones de IVA con sus correspondientes libros de venta y compras de los últimos 24 meses
Declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios de los últimos 4 ejercicios.
Declaraciones de los Impuestos Municipales
Conciliaciones bancarias con sus respectivos estados de cuenta.
Detalle de las cuentas por cobrar accionistas.
Libro de inventario, con detalle de cada artículo, unidades iniciales, entradas, salidas, unidades finales, costo de cada compra y método de valoración de inventario utilizado.
Auxiliar de Propiedad, Planta y Equipo donde se muestre para cada activo su respectiva fecha de compra, costo, vida útil, depreciación acumulada y valor según libros.
Cálculo detallado de los pasivos laborales.
Cuentas por pagar accionistas con soportes
Auxiliar de diferencias en cambio con la siguiente información: costo/valor original en moneda extranjera, tasa de cambio inicial, valor inicial en Bolívares, tasa de cambio final, valor final en Bolívares, diferencia en cambio. Cada uno de estos datos debe contar con su correspondiente soporte contable y ser calculado a la tasa oficial emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV)

