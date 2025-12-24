NTN24
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Plus Ultra e Iberia extendieron hasta el 31 de enero la cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Vuelo Plus Ultra / Foto AFP
La mayoría de las aerolíneas han acatado la advertencia de Estados Unidos, cuyo presidente anunció el "cierre" del espacio aéreo.

Las aerolíneas Iberia y Plus Ultra extendieron hasta el 31 de enero la cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas.

Mientras que este martes se conoció que Air Europa canceló los vuelos hacia y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero, e informa que sigue pendiente de la evolución de la situación en el Caribe.

La máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela se mantiene luego que desde agosto la administración Trump haya ordenado el despliegue militar en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de comandar.

Iberia y Plus Ultra extendieron la suspensión por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

La agencia de noticias EFE pudo saber, gracias a fuentes de Iberia y Plus Ultra, que las aerolíneas acataron las advertencias de no volar a Venezuela.

Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso. La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad.

Plus Ultra, para la que Venezuela representa una parte sustancial de su negocio, está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias, Colombia. De allí, los interesados podrán enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente le arrienda aviones y tripulaciones a Plus Ultra.

Donald Trump anunció en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de una tensión entre ambos países.

