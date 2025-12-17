NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Fiscal y ministro de Defensa de Maduro rechazan nuevas medidas de Trump sobre el petróleo venezolano: "Depravado y macabro"

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
Varios poderes de Venezuela, a manos del régimen, se pronuncian en simultáneo por la orden de Trump de bloquear el paso de buques sancionados.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", además de la incautación -la semana pasada- de un petrolero venezolano.

Trump alega "el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera".

o

"Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo Trump.

En un comunicado, el régimen calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo.

Este miércoles, y casi en simultáneo tanto el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como el fiscal Tarek William Saab, se pronunciaron contra la medida de Trump y a favor del régimen.

Padrino aseguró: "Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas que el mismo Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana nos enseñaron a combatir y derrotar. La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie".

o

"La Fuerza Armada preservará, a toda costa, el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país, los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible, defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Asegura que el argumento de Trump resulta fantasiosos e incoherentes "porque insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo, develando además las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año".

Por su parte, el fiscal Saab lo calificó de "depravado y macabro lo que ha dicho el presidente Donald Trump, en cuanto a una serie de alegatos que ha tenido dentro y fuera de EE.UU.".

Asegura que Trump es "una persona que no tiene control de sí mismo. Al decir que el petróleo de Venezuela le pertenece. El pueblo unido y los Poderes Públicos dan un paso adelante para manifestar su absoluto repudio ante las amenazas. Es un nuevo capítulo supremacista, ha amenazado con un bloqueo total y completo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela lo que habla de una agresión de nuestra soberanía y contra el mundo".

