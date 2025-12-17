Fiscal y ministro de Defensa de Maduro rechazan nuevas medidas de Trump sobre el petróleo venezolano: "Depravado y macabro"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", además de la incautación -la semana pasada- de un petrolero venezolano.

Trump alega "el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera".

"Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo Trump.

En un comunicado, el régimen calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo.

Este miércoles, y casi en simultáneo tanto el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como el fiscal Tarek William Saab, se pronunciaron contra la medida de Trump y a favor del régimen.

Padrino aseguró: "Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas que el mismo Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana nos enseñaron a combatir y derrotar. La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie".

"La Fuerza Armada preservará, a toda costa, el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país, los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible, defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Asegura que el argumento de Trump resulta fantasiosos e incoherentes "porque insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo, develando además las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año".

Por su parte, el fiscal Saab lo calificó de "depravado y macabro lo que ha dicho el presidente Donald Trump, en cuanto a una serie de alegatos que ha tenido dentro y fuera de EE.UU.".

Asegura que Trump es "una persona que no tiene control de sí mismo. Al decir que el petróleo de Venezuela le pertenece. El pueblo unido y los Poderes Públicos dan un paso adelante para manifestar su absoluto repudio ante las amenazas. Es un nuevo capítulo supremacista, ha amenazado con un bloqueo total y completo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela lo que habla de una agresión de nuestra soberanía y contra el mundo".