Novedosa función de WhatsApp: conozca la forma de dejar mensajes de voz a llamadas no respondidas

Actualmente, WhatsApp se encuentra ultimando detalles respecto a una novedosa herramienta, apodada “Contestador”.

Esta innovadora iniciativa permitirá a los usuarios de la mencionada plataforma, dejar mensajes de voz en llamadas perdidas de WhatsApp, actuando como una especie de buzón de voz moderno.

Con esta nueva actualización, se deja atrás la metodología de la llamada no respondida en tres pasos: volver a marcar, cancelar la llamada o enviar un mensaje de texto.

La nueva función “Contestador” añade una cuarta alternativa: ‘Grabar mensaje de voz’. En ese sentido, si su llamada es importante y no quieres escribir, podrás dejar su recado de voz de forma inmediata, asegurando que el mensaje llegue claro y sin esperas.

Paso a paso del uso de esta opción:

En la pantalla de llamada finalizada, junto a las opciones habituales, aparecerá un nuevo botón para grabar un mensaje de voz.

Al pulsarlo, podrá grabar su audio, el cual se enviará automáticamente al chat de la persona, acompañado de la notificación de la llamada perdida.

Asimismo, también podrá presionar directamente sobre la notificación de ‘llamada perdida’ dentro del chat para acceder a la opción de dejar su mensaje de voz.

Esta opción, vale acotar, no llegará a todos los usuarios de la plataforma al mismo tiempo, pues hasta el momento, se encuentra disponible únicamente en la versión beta de WhatsApp para Android.

Si bien la dirección de WhatsApp no ha hablado de una fecha de lanzamiento oficial, esta función debería implementarse para todos los usuarios de Android y iOS en las próximas semanas.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, voz, video, realizar llamadas de voz y video, y compartir archivos como fotos, videos y documentos, utilizando la conexión a internet del teléfono.

Es propiedad de Meta, corporación que dirige Mark Zuckerberg. WhatsApp, entretanto, es una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel mundial.

A diferencia de los SMS, WhatsApp utiliza la conexión de datos de tu teléfono o Wi-Fi para enviar mensajes y realizar llamadas, lo que puede resultar más económico que los SMS tradicionales.

Esta mensajería de texto permite enviar mensajes de voz, realizar llamadas de voz y video, compartir archivos multimedia (fotos, videos, documentos) y crear grupos de chat.