Actor que interpretó a 'Superman' anuncia que se unirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

El actor de 57 años sorprendió a sus seguidores al anunciar su incorporación a la agencia federal, expresando su deseo de contribuir activamente a la Seguridad Nacional.

En un giro inesperado de su carrera, el actor Dean Cain, famoso por su papel de Superman en la serie ‘Lois & Clark’ ha anunciado su incorporación al Servicio de Inmigración* y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Esta sorprendente decisión fue revelada por el propio Cain a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El actor de 57 años, conocido por su larga trayectoria en la televisión y el cine, explicó que su elección de unirse a esta agencia federal responde a un deseo personal de contribuir activamente a la Seguridad Nacional del país.

"Sentí que era importante unirme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello", declaró Cain en el video.

La decisión de Cain de unirse al ICE llega en un momento en que los temas de inmigración y seguridad fronteriza continúan siendo puntos de debate en la política estadounidense. Su perfil público como actor reconocido podría aportar una nueva perspectiva a la agencia y generar mayor atención sobre sus actividades.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el rol que desempeñará Cain dentro del ICE, su anuncio ha despertado curiosidad sobre cómo su presencia podría influir en la percepción pública de la agencia y sus operaciones.

Este cambio de carrera de Cain demuestra que las figuras públicas pueden tomar decisiones inesperadas en su vida profesional, motivadas por convicciones personales y el deseo de servir a su país de maneras diferentes a las que el público está acostumbrado a ver.