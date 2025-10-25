NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Sábado, 25 de octubre de 2025
Shakira

La comida típica que Shakira se muere por probar en Cali tras su llegada a la ciudad colombiana

octubre 25, 2025
Por: Miguel Pedreros
La cantante colombiana Shakira habla con periodistas este viernes, en Cali (Colombia)-Foto: EFE
La cantante colombiana Shakira habla con periodistas este viernes, en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Ya todo se encuentra listo para los dos conciertos que ofrecerá en la capital del Valle del Cauca.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La cantante colombiana Shakira se encuentra de regreso en su país para cumplir una cita pendiente con sus fanáticos: presentar ‘Las Mujeres No Lloran World Tour’ en la ciudad de Cali en dos multitudinarios conciertos.

La artista nacida en Barranquilla llegó en la noche del viernes para tener todo listo en sus esperadas presentaciones que se llevarán a cabo el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

Shakira fue recibida por varios medios de comunicación colombianos, a quienes expresó su emoción de poder mover sus caderas en las tierras caleñas.

“Es una emoción estar aquí en Cali, de traer a mis hijos y poderles mostrar esta ciudad tan querida para mí, quiero comerme un chontaduro con miel y sal que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”, comentó Shakira.

o

La intérprete de ‘Pies descalzos’ también se refirió a la esperada participación del icónico Grupo Niche, que seguramente pondrá a los asistentes a bailar al ritmo de la salsa.

“Estoy muy feliz de tenerlos como invitados, les vamos a preparar una sorpresita esta noche, así que me voy para el ensayo”, mencionó.

Según los informes, Shakira no pisaba la ciudad de Cali hace 19 años, por lo que no escondió su emoción al poder brindarle un gran espectáculo a su fanaticada.

“Sé que va a ser increíble, la energía del público caleño, de la gente de esta ciudad tan linda. Tener al Grupo Niche de invitados es un honor para mí porque son unos grandes exponentes de la salsa y la cultura de este lugar mágico”, mencionó.

Asimismo, Shakira se siente agradecida de poder llevar a sus hijos a esa ciudad para que “puedan vivir la experiencia” de una ciudad que siempre se ha caracterizado por sus fiestas al ritmo de la salsa.

o

Estas presentaciones se suman al enorme éxito que ha tenido ‘Las Mujeres No Lloran World Tour’ en América Latina y su país natal Colombia: la cantante volverá a Bogotá para presentarse el 1 de noviembre de 2025.

Temas relacionados:

Shakira

Las mujeres ya no lloran

Gira musical

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Entretenimiento

Ver más
Miss Universe Colombia El Reality - Canal RCN
Miss Universo

Ella es Vanessa Pulgarín, la ganadora del reality 'Miss Universe Colombia' del canal RCN que representará al país en Tailandia

Silvestre Dangond | Foto EFE
On the Road

De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

Servando y Florentino reconquistaron a sus fans enamoradas en polémico concierto virtual
Servando y Florentino

"Por fin llegó": Hermanos Servando y Florentino divulgarán este viernes su Free Cover

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuba sólo daría su apoyo político a Maduro frente a una guerra con EE.UU.: "Estamos muy preocupados"

Flotilla Global Sumud - AFP
Israel - Hamás

Israel dio por “terminada la provocación” de la flotilla Sumud presuntamente vinculada a Hamás y anunció la deportación de sus pasajeros a Europa

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Brasil alerta que una "intervención externa" en Venezuela puede "incendiar" América del Sur

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

Nicolás Maduro

Maduro sumará App de espionaje a su plan de defensa para que la gente reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

Donald Trump recibe mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio - Foto AFP
Israel - Hamás

AFP informa que la Casa Blanca está a punto de declarar el fin de la guerra en Gaza

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda