La comida típica que Shakira se muere por probar en Cali tras su llegada a la ciudad colombiana

La cantante colombiana Shakira se encuentra de regreso en su país para cumplir una cita pendiente con sus fanáticos: presentar ‘Las Mujeres No Lloran World Tour’ en la ciudad de Cali en dos multitudinarios conciertos.

La artista nacida en Barranquilla llegó en la noche del viernes para tener todo listo en sus esperadas presentaciones que se llevarán a cabo el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

Shakira fue recibida por varios medios de comunicación colombianos, a quienes expresó su emoción de poder mover sus caderas en las tierras caleñas.

“Es una emoción estar aquí en Cali, de traer a mis hijos y poderles mostrar esta ciudad tan querida para mí, quiero comerme un chontaduro con miel y sal que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel”, comentó Shakira.

La intérprete de ‘Pies descalzos’ también se refirió a la esperada participación del icónico Grupo Niche, que seguramente pondrá a los asistentes a bailar al ritmo de la salsa.

“Estoy muy feliz de tenerlos como invitados, les vamos a preparar una sorpresita esta noche, así que me voy para el ensayo”, mencionó.

Según los informes, Shakira no pisaba la ciudad de Cali hace 19 años, por lo que no escondió su emoción al poder brindarle un gran espectáculo a su fanaticada.

“Sé que va a ser increíble, la energía del público caleño, de la gente de esta ciudad tan linda. Tener al Grupo Niche de invitados es un honor para mí porque son unos grandes exponentes de la salsa y la cultura de este lugar mágico”, mencionó.

Asimismo, Shakira se siente agradecida de poder llevar a sus hijos a esa ciudad para que “puedan vivir la experiencia” de una ciudad que siempre se ha caracterizado por sus fiestas al ritmo de la salsa.

Estas presentaciones se suman al enorme éxito que ha tenido ‘Las Mujeres No Lloran World Tour’ en América Latina y su país natal Colombia: la cantante volverá a Bogotá para presentarse el 1 de noviembre de 2025.