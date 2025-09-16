NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Karol G

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella

septiembre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Karol G, artista colombiana / FOTO: EFE
La colombiana es una de la ‘cabezas de cartel’ de este importante festival. Su presentación será el domingo 12 y 19 de abril del 2026 y compartirá con grandes artistas.

La reguetonera colombiana Karol G y las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezarán la próxima edición de Coachella, el mayor festival de música realizado anualmente en California, informaron los organizadores.

La gran fiesta de la música se celebrará dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril, y del 17 al 19 de abril, en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Los tres artistas viven un año exitoso con el lanzamiento de nuevos trabajos musicales.

Carpenter, con su séptimo álbum de estudio "Man's Best Friend", liderará la programación del primer día del festival, mientras que Bieber y su "Swag" (sucedido por el sorpresivo "Swag II" este mes), cantará el sábado, dejando el cierre para Karol G y su "Tropicoqueta".

Karol G, ganadora de seis premios Grammy Latinos, acaba de actuar en el medio tiempo del juego de la Liga de Fútbol americano (NFL) que se disputó en Brasil entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, y en un concierto en el Vaticano junto a Andrea Bocelli, entre otros artistas.

Coachella, que marca la pauta de la temporada de festivales, contará también con la presencia de Igyy Pop, The Strokes, Moby, Addison Rae, David Byrne y Young Thug.

FKA twigs, la brasileña Luísa Sonza, el DJ italiano Anyma y Major Lazer también forman parte de las principales atracciones que traerá el aguardado festival el año que viene.

