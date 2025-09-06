NTN24
Angelina Jolie se somete a drástico cambio de look: "Se ve irreconocible"

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Angelina Jolie, actriz
Angelina Jolie, actriz - Foto de EFE
El nuevo estilo de la actriz estadounidense generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La actriz Angelina Jolie sorprendió en las últimas horas con un drástico cambio de look, al parecer para la grabación de su más reciente proyecto, “Anxious People”.

Pese a que podría tratarse de una peluca, el nuevo estilo de la actriz generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

“Me parece que no va con su rostro se ve pálida”, “A ella todo le luce”, "Se ve irreconocible" y “Espero que sea para darle vida a Sara”, fueron algunos de los comentarios.

En Anxious People, Jolie interpreta a Zara, quien se ve atrapada en una situación de rehenes durante una jornada de puertas abiertas.

Cabe señalar que la actriz está pasando por su mejor momento pese a su divorcio de Brad Pitt. Pues se le ha visto muy activa en nuevos rodajes e incluso compartiendo con sus hijos.

Pitt y Jolie, que en su día fueron la pareja de más alto perfil de Tinseltown, se juntaron por primera vez tras coprotagonizar el papel de asesinos casados en la película de 2005 "Sr. y Sra. Smith".

o

Sin embargo, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Pitt en 2016 y tras fuertes acusaciones de parte y parte finalmente lograron ser legalmente divorciados en 2019, no obstante, la disputa más importante entre ambos sería la de la custodia de sus hijos menores.

A esto se suma varias disputas legales, entre ellas, la venta de un viñedo adquirido durante su relación.

Hace unos días, el actor estadounidense presentó una moción para obligar a su exesposa a entregar todas las comunicaciones privadas relacionadas con la venta del lujoso viñedo Château Miraval que les pertenece a ambos.

“Estas solicitudes se relacionan directamente con los alegatos clave que soportaban las objeciones de Pitt a la venta”, declaró el equipo legal del actor.

o

“Los mensajes solicitados cumplen fácilmente el estándar de descubribilidad dadas las alegaciones de Pitt de que Jolie actuó con malicia al vender a Stoli, una contraparte a la que sabía que Pitt se oponía”, agregaron.

El viñedo, ubicado al sur de Francia, fue adquirido durante su matrimonio en 2008, según informó US Weekly.

La intérprete de ‘Maléfica’ vendió su participación del viñedo en octubre de 2021 a la filial del Stoil Group ‘Tenute del Mondo’, la cual es controlada actualmente por el ruso Yuri Shefler.

Sobre esa venta Pitt presentó una primera demanda durante 2022, momento en el que la calificó como “ilegal” ya que, según el actor, ambas partes habían acordado cuando adquirieron el Château Miraval que ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro.

Ante esto Jolie presentó una contrademanda alegando que nunca existió tal acuerdo entre ambos y que su venta del viñedo se trataba de un esfuerzo por tener una “independencia financiera” de Brad, así como también obtener una forma de paz para poder “cerrar este capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos”.

