Lunes, 22 de diciembre de 2025
La Odisea

Así es el tráiler oficial de ‘La Odisea’, la épica película del mismo director de ‘Oppenheimer’ que fue filmada en su totalidad en cámaras IMAX

diciembre 22, 2025
Por: Miguel Pedreros
Imagen del ‘Caballo de Troya’ y Matt Damon-Foto: Canva IA / EFE
Esta cinta promete ser la gran adaptación de estos tiempos del poema griego de Homero.

Luego de una enorme expectativa, Universal Pictures liberó el tráiler oficial de ‘La Odisea’, la más reciente película del director ganador del Oscar, Christopher Nolan, quien es reconocido por estar detrás de famosas cintas como ‘Inception’, ‘Interestelar’, la trilogía del ‘Caballero de la noche’ y ‘Oppenheimer’.

Esta cinta promete ser la gran adaptación de estos tiempos del poema griego de Homero, que relata la historia de ‘Odiseo’, el legendario héroe de la 'Guerra de Troya' que debe pasar por varias luchas y aventuras para regresar a su reino ‘Ítaca’ en un viaje que dura diez años.

En las imágenes mostradas en el tráiler, se puede observar el fin de la guerra de Troya, cuando en una estrategia militar los griegos aqueos logran ganarles a los troyanos gracias a la astucia de ‘Odiseo’.

En el avance se puede observar algunos fragmentos de ‘Odiseo’, interpretado por Matt Damon, dentro del ‘Caballo de Troya’ y con su ejército en su peligroso viaje de regreso a casa.

En las imágenes se ve al guerrero, caminando por tierra, navegando por el mar, atravesando cuevas, donde se puede observar la sombra del gigante ‘Polifemo’, un peligroso cíclope que es hijo de Poseidón y uno de los mayores desafíos del grupo.

También hay breves tomas de Tom Holland como ‘Telémaco’, el hijo de ‘Odiseo’, y de Hathaway como ‘Penélope’, la esposa de 'Odiseo', quienes también deben enfrentar la defensa de su reino de aquellos que aprovecharán la ausencia del héroe para usurpar el poder.

“El legendario ‘Odiseo’ enfrenta peligros épicos en su viaje de regreso a casa tras la ‘Guerra de Troya’. Se topa con criaturas míticas y dioses caprichosos, superando obstáculos increíbles antes de reunirse con su amada ‘Penélope’”, cita la sinopsis oficial divulgada por IMDB.

Esta nueva producción de Christopher Nolan promete ser todo un espectáculo visual y uno de los grandes éxitos taquilleros del 2026 al ser filmada enteramente en una nueva tecnología de cámaras IMAX, con las cuales se logró mejorar varios detalles técnicos y le permitió al equipo grabar diálogos con una mejor precisión.

Universal Pictures anunció que esta nueva adaptación del clásico relato de Homero se podrá disfrutar a partir del 7 julio de 2026 en distintos formatos como IMAX, 70 mm, 35 mm y salas de cine tradicional.

