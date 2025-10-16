NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Creador y actor de la exitosa serie 'Adolescencia' de Netflix hace enigmática invitación a la audiencia: así es como se puede participar

octubre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Stephen Graham y Owen Cooper en los Emmy Awards - Foto AFP
La iniciativa tiene una importante intención relacionada con la paternidad y la manera en que los jóvenes pueden llegar a ver el mundo.

Stephen Graham, el creador y estrella de la exitosa serie de Netflix 'Adolescencia', hizo este miércoles una enigmática invitación para la audiencia luego de que se cumplieran 7 meses desde su lanzamiento a mediados de marzo.

El actor británico se asoció con la profesora de psicología Orly Klein para un nuevo proyecto en el que ambos trabajarán junto a una reconocida casa editorial londinense de la que, todos aquellos que tengan hijos, pueden participar.

Y es que Graham, quien interpreta al papá del personaje principal en el show, invitó a cada padre en el mundo a escribir y compartir una carta con sus hijos "sobre lo que significa ser hombre" para que posteriormente se la hicieran llegar y esta pueda hacer parte de un libro llamado 'Cartas a nuestros hijos'.

"Después de mi experiencia haciendo 'Adolescencia' me sorprendió mucho la cantidad de padres que se acercaron a mí y me contaron el tipo de conversaciones que han estado teniendo con sus hijos", dijo Graham en un video en el que presenta el proyecto.

La serie, cabe recordar, muestra una sombría historia de advertencia sobre la masculinidad tóxica en la que un joven estudiante es arrestado bajo sospecha de asesinar a una compañera de clase de manera violenta.

"En una cooperación de Stephen Graham y Orly Klein, estamos lanzando un nuevo e importante proyecto en el que pedimos a los padres que escriban una carta a sus hijos sobre lo que significa ser hombre. Escritas por ustedes, los padres, 'Cartas a nuestros hijos' será una recopilación de cartas sinceras, impactantes y conmovedoras que resonarán en todas partes" indicó.

Con un video junto a Klein subido a sus redes sociales, Graham fue insistente al aclarar que no importa la edad que tengan los hijos de los padres que quieran participar.

"Queremos escuchar a hombres de todas las edades, padres primerizos, padres divorciados, padrastros, padres ausentes, padres que han estado ahí pero nunca realmente han estado ahí, padres que han perdido a sus hijos y padres que solo quieren encontrar una manera de decir 'te quiero', de decirles a sus hijos lo que significan para ellos", explicó.

Se trata, según puntualizó también la psicóloga, de una iniciativa para que los padres puedan comunicarles a sus hijos ciertas cosas que en la cotidianidad no suelen decirles.

Los instaron a compartir "los pensamientos y la sabiduría" que quieren transmitir y predijeron que la colección podría "cambiar las reglas del juego en cómo criamos a nuestros hijos para que sean los hombres que queremos que sean". "Pueden ser divertidos, pueden ser tristes, pueden ser conmovedores", añadió Klein.

El plazo para presentar candidaturas, que son voluntarias y no implican pago, se abrió desde el miércoles y estará disponible hasta el próximo 12 de enero en la página web creada especialmente para el proyecto. Los padres pueden enviar sus solicitudes de forma anónima si así lo prefieren.

Por cada carta publicada, Graham y Klein harán una donación a la organización benéfica de salud mental para hombres del Reino Unido 'MANUP?' y en la empresa 'Dad La Soul', que ayuda concretamente a hombres jóvenes que luchan con problemas de salud mental.

Klein señaló que el proyecto surgió de una idea que tuvo cuando su hijo cumplió 13 años, invitando a "los hombres que amábamos y admirábamos a escribirle una carta". "Terminamos con todas estas cartas llenas de sabiduría algunas lecciones de vida que él podría llevar a cabo durante el resto de su vida para convertirse en un hombre", agregó.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

