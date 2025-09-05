Así fue como Sydney Sweeney ganó peso para transformar su aspecto en la interpretación de una boxeadora que la podría convertir en candidata a los Oscar

En el estreno el viernes de 'Christy', una cruda película biográfica sobre la pionera del boxeo femenino estadounidense Christy Martin, la protagonista de la película, Sydney Sweeney, se negó a hablar sobre la reciente polémica por su anuncio de vaqueros, que causó un gran revuelo en Internet.

Si estuvo dispuesta, sin embargo, a hablar sobre su figura, concretamente sobre cómo ganó peso para transformar su aspecto para un papel que podría convertirla en candidata a los premios Óscar.

"Mucho Chick-fil-A (sándwich), mucho Smucker's (mermelada), muchos batidos, muchos batidos de proteínas", dijo Sweeney a un público entusiasta tras el estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Asimismo, la muy solicitada actriz en los últimos años contó a la prensa que "entrenaba tres veces al día, todos los días", para un largometraje dirigido por David Michod que él mismo describió como "increíble".

"Especialmente increíble porque nunca había oído hablar de ella hasta que trabajé en la película", reveló el realizador tras el estreno.

Christy Martin, de 57 años, nació como Christine Salter en el estado estadounidense de Virginia Occidental, hija de un minero del carbón.

A finales de la década de 1980 comenzó a boxear, convirtiéndose poco a poco en la primera verdadera estrella femenina de este deporte, respaldada en ocasiones por el icónico promotor de boxeo Don King.

La película aborda sus esfuerzos por reprimir su sexualidad cuando era joven y el abuso que sufrió por parte de su entrenador y eventual marido, Jim Martin, interpretado por Ben Foster.

Martin apuñaló y disparó a su entonces esposa y permanece en prisión por su intento de asesinato.

"Su historia merece ser contada", expresó Sweeney sobre la luchadora, que ha vuelto a utilizar su apellido de soltera, Salter, y agregó que "fue increíble poder encarnar por completo a una mujer tan poderosa".

Salter, que se encontraba en Toronto para el estreno, elogió la transformadora interpretación de Sweeney. "No era la guapa y sexy Sydney. En esta película era la dura y ruda Christy, y creo que es increíble", afirmó Salter, que ahora está casada con una de sus antiguas rivales en el boxeo, Lisa Holewyne.

Antes del estreno, la actriz nominada al Emmy, conocida, entretanto, por sus papeles en las series 'The White Lotus' y 'Euphoria', eludió las preguntas sobre la polémica que desató en Internet su campaña publicitaria para la marca de ropa American Eagle.

Algunos usuarios de las redes sociales se indignaron, afirmando que el juego de palabras del eslogan "Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos", junto con los ojos azules y el pelo rubio de la actriz, tenía connotaciones racistas.

"Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis genes son azules", afirma Sweeney, vestida con vaqueros y camisa vaquera, en un vídeo.

Entre los defensores del anuncio se encuentra el presidente Donald Trump. "Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio MÁS SEXY que hay", publicó el mes pasado en su plataforma Truth Social.