Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Es oficial: anuncian la segunda parte de 'Superman' y ya tiene fecha mundial de estreno

septiembre 3, 2025
Por: Miguel Pedreros
El elenco de 'Superman' en el estreno de la película en el Teatro Chino-Foto: AFP
El director de la película compartió un arte conceptual de la esperada segunda parte.

Luego del éxito en salas de cine, donde ha recaudado unos $611,614,671 millones de dólares, Warner Bros. dio luz verde a la segunda parte de 'Superman' y ya tienen una fecha oficial de estreno.

La noticia la dio a conocer el director James Gunn, quien publicó un arte conceptual de la película, realizado por el artista Jim Lee, en el que se puede observar a Lex Luthor con un traje especial de combate al lado de 'Superman'.

"Man of Tomorrow", comentó Gunn en la publicación en la que anunció que la película llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

A la par, el actor David Corenswet, quien encarnó a esta nueva versión del 'Hombre de Acero', publico otro arte conceptual de 'Luthor' y Superman, pero elaborado por el artista Jorge Jiménez.

A pesar de la resistencia de los fanáticos del ‘Snyderverse’ por parte de algunos fanáticos de DC Comics, esta nueva versión de 'Superman' ha sido del agrado del público en general y era de esperarse que Warner quisiera seguir expandiendo el universo.

Este nuevo 'Superman' es mucho más humano en comparación con las otras versiones que se han visto en la gran pantalla, además tiene una crítica fuerte hacia líderes del mundo actual y las guerras entre naciones.

La película debutó en el número 1 de la taquilla estadounidense y en ese país ya ha recaudado alrededor de $351,814,671 millones de dólares, mientras que en el mundo acumuló una moderada cifra de $259,800,000 millones de dólares, según reportes oficiales de Box Office Mojo.

'Superman' fue dirigida por James Gunn, quien alcanzó la fama internacional por la trilogía de 'Guardianes de la galaxia' de Marvel, y contó en el reparto con David Corenswet, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, por lo que se espera que este elenco regrese al set de grabación.

Por el momento, se desconocen detalles de la trama de 'Superman: Man of Tomorrow' pero por lo que develan los artes conceptuales, Lex Luthor seguirá intentando en destruir a 'Clak Kent'.

