Martes, 13 de enero de 2026
Equipo del cantante colombiano Yeison Jiménez denuncia venta de boletas para su homenaje: "Esto es falso"

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
El artista murió tras sufrir un accidente aéreo el pasado sábado en Paipa, en el departamento de Boyacá.

El equipo del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez alertó sobre la venta de boletería para el homenaje que se realizará este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, se informó a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje “programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es totalmente gratuito”.

“Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados”, indicó.

Agregó que “el acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto”. “Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños”, agregó.

“Los detalles oficiales del homenaje, así como la información sobre el ingreso, serán comunicados en el transcurso de la mañana de hoy a través de los canales autorizados del artista y su equipo. Agradecemos a los medios su apoyo para amplificar esta información y ayudar a prevenir estafas en un momento que busca ser de respeto, unión y homenaje”, puntualizó

o

El artista de 34 años murió tras sufrir un accidente aéreo el pasado sábado en Paipa, en el departamento de Boyacá.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, su equipo y su familia confirmaron un homenaje en su honor.

El cantante recibirá un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles, con acceso al público y aficionados de su música.

“Informamos que el homenaje se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, dice el comunicado divulgado recientemente.

Se espera que en las próximas horas se confirmen los detalles para el ingreso del público al recinto en la ciudad de Bogotá.

El artista nacido en Caldas se encontraba de viaje con destino a Medellín desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, luego de cantar en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander.

El colombiano se disponía a dirigirse a Marinilla, Antioquia, donde se iba a presentar ese mismo sábado 10 de enero.

