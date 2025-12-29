Beyoncé se une a su esposo Jay-Z e ingresa al selecto grupo de cantantes multimillonarios de Forbes

La cantante estadounidense Beyoncé ha sumado un nuevo hito a su larga lista de éxitos y logros en su carrera profesional.

La intérprete de ‘Lemonade’ oficialmente se une al club de la lista de multimillonarios de la importante revista Forbes.

‘Queen Bey’ se une a su colega Taylor Swift en seguir expandiendo su estatus como las artistas más influyentes de la cultura pop de la actualidad.

Según Forbes, Beyoncé alcanzó el estatus de multimillonaria debido a su último trabajo de estudio ‘Cowboy Carter’, el cual le acreditó su primer Grammy en la categoría ‘Álbum del año’.

La importante revista explicó que su paso por el country con este álbum la condujo a una gira de conciertos exitosa en la historia del género.

Además, que Cowboy Carter la ayudó a consolidar una fortuna de 10 cifras, haciendo que se convierta en la quinta música en lograrlo.

Forbes detalló que Beyoncé su tour ‘Renaissance World Tour’ sería la cumbre de su carrera

“El recorrido de tres horas por la discografía de Beyoncé fue uno de los conciertos más exitosos de 2023, recaudando casi 600 millones de dólares y consolidando su lugar, junto a Taylor Swift, como uno de los mayores iconos de la cultura pop a nivel mundial”.

Sin embargo, es su último trabajo discográfico el que “que generaría nuevas oportunidades comerciales, una actuación en el entretiempo de la NFL en Navidad y la gira de conciertos más taquillera del mundo de 2025”.

“Lo que finalmente le valió a Queen Bey otro título distinguido: multimillonaria”, agregó la importante revista.

En su artículo, Forbes señaló que la artista, de 44 años, se une a un muy selecto grupo de celebridades que han cruzado recientemente el umbral de las tres comas.

Y se convierte en el quinto músico, uniéndose a su esposo Jay-Z y a sus colegas Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen en hacerlo.

Sus negocios y acuerdos comerciales fuera de la música también ayudaran a que la exintegrante de Destiny’s Child lograra este nuevo estatus.

Pero Forbes insiste en que fue su oferta musical la que la llevaron a construir todo un imperio y una marca que es reconocida en todo el mundo.

“En cualquier categoría de la industria del entretenimiento, prácticamente no hay negocio más lucrativo que un músico capaz de llenar estadios. Y en la era pospandemia, los artistas han adoptado un enfoque de "más es más" en sus actuaciones en vivo, agigantando el espectáculo y, a menudo, añadiendo un documental al final de la gira”, añadió la revista.

“La gira Cowboy Carter recaudó más de 400 millones de dólares en venta de entradas, según Pollstar, y otros 50 millones en mercancía vendida en los conciertos, según estimaciones de Forbes”, sentencia el artículo.

El ascenso de Beyoncé empezó en los 2000 cuando se separó de Destiny’s Child y dejó de ser representada por su padre en 2010.

“También encontró formas novedosas de convertir su música en eventos, incluido el álbum sorpresa Beyoncé en 2013, un "álbum visual" lanzado por HBO para Lemonade en 2016 y una actuación principal en Coachella en 2018 para Homecoming que atrajo a 458.000 espectadores simultáneos en vivo en YouTube y eventualmente generaría un documental de Netflix, por el cual recibió aproximadamente $ 60 millones del transmisor”.