El actor George Clooney y su familia ahora tienen otra nacionalidad: "No hay paparazis escondidos a la salida de la escuela"

El actor estadounidense George Clooney junto a su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos obtuvieron otra nacionalidad: la francesa.

La información se confirmó mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la agencia de noticias AFP.

El documento en cuestión fue revelado por la revista Paris Match y relaciona a la pareja y a sus gemelos de ocho años, quienes pasan mucho tiempo en Francia.

Clooney, que se dio a conocer con la serie "Urgencias" y que también se ha lanzado a la dirección, había manifestado a principios de diciembre en la radio RTL que sentía mucha atracción por la cultura del país europeo.

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", confesó el actor y cineasta de 64 años.

De acuerdo con informes, Clooney y su esposa adquirieron en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste francés.

"Aquí no se toman fotos de tus críos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", añadió al mismo medio de comunicación.

Clooney, galardonado con el Oscar por "Syriana" (2005), dijo que la finca es "el lugar más feliz" para toda su familia, aunque no pasan todo su tiempo en el sur de Francia.

Jim Jarmusch, compatriota de Clooney y director de cine, anunció el viernes también su intención de solicitar la nacionalidad francesa.

"Quisiera tener otro lugar donde pueda escapar de Estados Unidos", declaró en France Inter, explicando su atracción por "la cultura francesa".