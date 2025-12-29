NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Celebridades

El actor George Clooney y su familia ahora tienen otra nacionalidad: "No hay paparazis escondidos a la salida de la escuela"

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
George Clooney (AFP)
George Clooney (AFP)
Clooney había manifestado a principios de diciembre que sentía mucha atracción por la cultura del país europeo.

El actor estadounidense George Clooney junto a su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus dos hijos obtuvieron otra nacionalidad: la francesa.

La información se confirmó mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la agencia de noticias AFP.

El documento en cuestión fue revelado por la revista Paris Match y relaciona a la pareja y a sus gemelos de ocho años, quienes pasan mucho tiempo en Francia.

o

Clooney, que se dio a conocer con la serie "Urgencias" y que también se ha lanzado a la dirección, había manifestado a principios de diciembre en la radio RTL que sentía mucha atracción por la cultura del país europeo.

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", confesó el actor y cineasta de 64 años.

De acuerdo con informes, Clooney y su esposa adquirieron en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste francés.

o

"Aquí no se toman fotos de tus críos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", añadió al mismo medio de comunicación.

Clooney, galardonado con el Oscar por "Syriana" (2005), dijo que la finca es "el lugar más feliz" para toda su familia, aunque no pasan todo su tiempo en el sur de Francia.

Jim Jarmusch, compatriota de Clooney y director de cine, anunció el viernes también su intención de solicitar la nacionalidad francesa.

"Quisiera tener otro lugar donde pueda escapar de Estados Unidos", declaró en France Inter, explicando su atracción por "la cultura francesa".

Temas relacionados:

Celebridades

Actor

Nacionalidad

Francia

Familia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Sabrina Carpenter | Foto: AFP
Cantante

Cantante Sabrina Carpenter tachó de “repugnante” que la Casa Blanca use su música para promover las redadas migratorias

Julian Pinilla, creador de contenido colombiano, lleva a 50 adultos mayores a conocer el mar / FOTO: Prensa
Colombia

Influencer colombiano le cumple el sueño a más de 50 adultos mayores de conocer el mar; fue su regalo de Navidad

Los cantantes colombianos J Balvin y Maluma se presentan en el concierto ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’ -Foto: EFE
J Balvin

“De ser una de mis mayores competencias, se ha vuelto un hermano”: J Balvin protagonizó emotivo momento con Maluma en concierto de Medellín

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Julián Álvarez | Foto: EFE
Julián Álvarez

Sin rodeos, Julián Álvarez respondió a una posible llegada al Barcelona: “sé qué se habla”

Migrantes - Foto de referencia de EFE
Texas

Hallan a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Sabrina Carpenter | Foto: AFP
Cantante

Cantante Sabrina Carpenter tachó de “repugnante” que la Casa Blanca use su música para promover las redadas migratorias

Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: EFE
Consejo de Seguridad de la ONU

Consejo de seguridad de la ONU se reunirá de urgencia ante escalada de tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

Julian Pinilla, creador de contenido colombiano, lleva a 50 adultos mayores a conocer el mar / FOTO: Prensa
Colombia

Influencer colombiano le cumple el sueño a más de 50 adultos mayores de conocer el mar; fue su regalo de Navidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre