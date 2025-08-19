Christian Nodal desnuda su corazón con polémica confesión: "Yo nací con un problema más grave que ser mujeriego"

Recientemente, el cantante mexicano, Christian Nodal, se “desnudó”, sentimentalmente. En entrevista con la presentadora Adela Micha, para el espacio, La Saga, el intérprete explicó que, al margen de ser “mujeriego” tiene un problema más grave.

"Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego, nací con el alma bien enamorada... Es mi mayor virtud y mi mayor defecto", detalló el músico del país azteca.

En ese sentido, Nodal reconoció que es un "todo terreno del amor”, al dar por sentado que sí es mujeriego.

En redes, ese fragmento de la entrevista tomó bastante relevancia, pues múltiples internautas aseguran que “ser mujeriego es malo”.

“No tengo duda que es un grana artista, peor como persona está dejando mucho que desear. En este caso, tiene que ponerse los pantalones, dejar de cambiar a toda mujer que se atraviese y sobre todo, ser buen padre”, comentó un usuario de la red social Facebook.

“Órale Nodal, no estoy de acuerdo con tus métodos, para mí ser mujeriego es malo, pero se agradece tu sinceridad, por lo menos te muestras como eres y no andas de hipócrita”, acotó una navegadora de la red X.

A mediados de 2024, tras la separación de Christian Nodal con Cazzu, el cantante mexicano anunció que estaba saliendo con Ángela Aguilar, con quien se casó rápidamente.

Luego de esto, Nodal y Aguilar fueron acusados de haber engañado a Cazzu mientras el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaba en una relación con la argentina.

Aguilar, por su parte, afirmó en su momento que Cazzu estaba enterada de su romance con Nodal y "ningún corazón fue roto".

Al respecto, Cazzu aseveró, en aquel entonces: “Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Christian), que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, no es así”.

Las palabras de la argentina pusieron a Ángela en 'tela de juicio', a quien muchos usuarios de plataformas digitales acusaron de ser “mentirosa” y de no “tener solidaridad”.

VEA TAMBIÉN En medio de rumores de crisis matrimonial, Christian Nodal responde a la posibilidad de tener un hijo con Ángela Aguilar o

En contraste, y hasta la fecha, Ángela ha mencionado: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros".