NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Cazzu

Cazzu criticó fuertemente a Nodal por la manutención alimentaria de su hija: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo”

agosto 12, 2025
Por: Diana Pérez
Christian Nodal y Cazzu | Foto: AFP
El reconocido cantante de género regional mexicano Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu anunciaron su ruptura el pasado 23 de mayo de 2024.

La artista argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el mundo de la música como Cazzu, llegó a México en donde se presentará con su gira ‘Latinaje Tour’.

En su llegada al país azteca, la intérprete de ‘Nada’ fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la prensa local.

Ante los medios de comunicación, la argentina fue cuestionada sobre su llegada al país, a lo que contestó que se siente bien recibida.

“No me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que me compró las entradas. Estoy muy feliz, ojalá pueda recorrer todo México”, expresó.

Sin embargo, en medio las preguntas que le hicieron, Cazzu fue cuestionada sobre la manutención alimentaria que recibe de su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal.

La cantante, de 31 años, afirmó que le parece injusto el acuerdo actual de pensión que tiene con el artista mexicano.

Cazzu empezó diciendo: “no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Una periodista le preguntó si peleará por la vía legal para que el acuerdo de manutención alimentaria sea justo para ella, algo a lo que simplemente respondió que no lo hará.

La ‘Jefa’ comentó: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, sí tengo dinero. Tengo el dinero para mantenerme, mantener a mi hija, tengo potencial de trabajar”.

“Y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que vaya a pelear y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, de verdad que en este momento no tengo la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”, añadió.

En julio de 2024, la rapera argentina acusó a Nodal de no corresponder con sus obligaciones como padre de su hija Inti.

De acuerdo con varios medios internacionales, la rapera colocó una demanda de manutención contra su expareja en la que le exigía alrededor de 2 millones 400 mil pesos mensuales por concepto de alimentación y gastos de la pequeña de diez meses.

Ante la suma, Nodal y sus abogados aceptaron la responsabilidad de pagar una mensualidad a Cazzu por el cuidado de la bebé, pero por una cantidad menor a la exigida.

Pues tras exponer sus argumentos ante el juez y considerar que la cuota exigida por su ex era "desmedida", el juez le dio la razón al cantante y redujo la cifra de manera considerable.

Nodal y su equipo legal lograron reducir la cantidad a 123 mil pesos mensuales. “No está tan contenta porque ella solicitó 2 millones 400 de pensión mensual y el juez y los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123 mil pesos mensuales porque consideraron que eso cubre todos sus gastos”, comentó una periodista a un medio internacional.

