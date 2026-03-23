Con peluca y muchos tatuajes: así luce el actor Dwayne 'La Roca' Johnson como Maui en el primer tráiler del live action 'Moana' de Disney

Este lunes se lanzó el primer adelanto del live action de la película de Disney, 'Moana', en el que muestra al actor Dwayne 'La Roca' Johnson dándole vida al semidiós Maui, con un look bastante diferente.

Walt Disney Studios lanzó el primer tráiler de la película que busca llevar al mundo real la historia de la valiente Moana.

El video, que dura 2:20 minutos, a diferencia de los otros adelantos que había dado la compañía, muestra a todos los personajes de la reconocida película, entre ellos a Maui, quien es interpretado por 'La Roca'.

Todo empieza con la abuela de Moana, 'Tala', entonando una canción sobre como conoce a una chica de una isla que es valiente, ama el océano y a su gente, y además hace a todos en su familia estar orgullosos de ella.

Luego, cuando la música se detiene, es cuando Moana dice: "las historias son ciertas", a lo que la anciana simplemente responde "la historia solo a empezado".

"Más allá de nuestro arrecife una maldad oscura nos ha encontrado", se escucha que dice la anciana mientras se ve el fondo del océano.

Luego la escena cambia y muestra a la abuela de Moana acostada mientras le dice: "Moana, el océano te ha escogido. Busca a Maui, restaura el corazón de Te Fiti y sálvanos a todos".

El tráiler también muestra la interacción entre Maui y Moana, así como también deja entrever algunas escenas emblemáticas de la cinta.

La película llegará a las salas de cine el próximo 10 de julio, y es la nímero 19 en la lista de live actions lanzados por Disney en los últimos años.

Sin embargo, parece que los aficionados de la cinta no están contentos con las imágenes que vieron; pero las críticas más fuertes se las llevó 'La Roca'.

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"Todo parece estar fuera de lugar. Ningún personaje encaja. Esto no es Moana, esto es caos de IA", "¿Qué sentido tiene todo esto?", "La Roca se ve súper ridículo en esto", "Dwayne Johnson desentona tanto que parece que está actuando en un sketch de SNL", son algunos de los comentarios.

El pronto lanzamiento de este remake podría deberse al éxito que tuvo el live action de 'Lilo & Stitch', que arrasó de manera sorprendente en las taquillas del mundo.

Es tanto así que la compañía confirmó de manera oficial la fecha de estreno de la película 'Lilo & Stitch 2' luego del éxito de su primera entrega, la cual se estrenó en mayo de 2025.