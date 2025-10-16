NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

octubre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Karol G | Foto: AFP
El famoso desfile volvió de manera oficial en 2024, luego de que la marca se tomara una pausa prolongada de varios años ante las fuertes críticas por la falta de inclusión de diferentes cuerpos en sus pasarelas.

La cantante colombiana Karol G sigue sumando hitos a su exitosa carrera tras deslumbrar al mundo con su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La paisa se volvió una de las protagonistas del evento y su presentación la abrió con su tema ‘Ivonny Bonita’ mientras uno de los ángeles más reconocidos de Victoria’s, Bella Hadid, modelaba una lencería roja con sus características alas.

Otras modelos reconocidas como Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Ariana Lima y Miranda Kerr y Rosie Huntington desfilaron con la colombiana de fondo.

La ‘Bichota’ que lucía un enterizo rojo escarlata que hizo juego con la dinámica de color de la pasarela de la famosa marca de lencería.

Karol terminó de cantar ‘Ivonny Bonita’ y siguió con ‘Latina Foreva’ otro tema de su más reciente trabajo discográfico ‘Tropicoqueta’.

Tras terminar su actuación, la colombiana no perdió oportunidad y se colocó unas alas para desfilar por toda la pasarela del show.

La presentación de la cantante ha generado todo tipo de reacciones, pero sobre todo de compatriotas suyos que afirman sentirse orgullosos de este paso tan grande en su carrera.

Luego de que el Victoria’s Secret Fashion Show terminara, la intérprete de ‘Provenza’ tomó sus redes sociales para publicar un emotivo post.

Desde su cuenta de Instagram, la paisa publicó un video de ella desfilando con su enterizo rojo y las alas mientras atrás suyo está el letrero de ‘Latina Foreva’.

Junto al clip, la ‘Bichota’ escribió: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”.

Karol G se convirtió en la primera artista colombiana en cantar para un desfile de Victoria’s Secret Fashon Show, además de que se convirtió en la primera artista latina en cantar totalmente en español para el show.

Anteriormente estuvo Ricky Martín junto a Debi Nova, pero ambos cantaron en inglés y Nova simplemente actuó como invitada del puertorriqueño.

Antes de Karol otra colombiana ya había sido parte de un evento de Victoria’s Secret, la artista Goyo hizo parte del Victoria’s Secret World Tour de 2023, algo muy diferente que el reconocido evento en el que muestran su nueva colección.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

