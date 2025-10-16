Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

La cantante colombiana Karol G sigue sumando hitos a su exitosa carrera tras deslumbrar al mundo con su presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La paisa se volvió una de las protagonistas del evento y su presentación la abrió con su tema ‘Ivonny Bonita’ mientras uno de los ángeles más reconocidos de Victoria’s, Bella Hadid, modelaba una lencería roja con sus características alas.

Otras modelos reconocidas como Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Ariana Lima y Miranda Kerr y Rosie Huntington desfilaron con la colombiana de fondo.

La ‘Bichota’ que lucía un enterizo rojo escarlata que hizo juego con la dinámica de color de la pasarela de la famosa marca de lencería.

Karol terminó de cantar ‘Ivonny Bonita’ y siguió con ‘Latina Foreva’ otro tema de su más reciente trabajo discográfico ‘Tropicoqueta’.

Tras terminar su actuación, la colombiana no perdió oportunidad y se colocó unas alas para desfilar por toda la pasarela del show.

La presentación de la cantante ha generado todo tipo de reacciones, pero sobre todo de compatriotas suyos que afirman sentirse orgullosos de este paso tan grande en su carrera.

Luego de que el Victoria’s Secret Fashion Show terminara, la intérprete de ‘Provenza’ tomó sus redes sociales para publicar un emotivo post.

Desde su cuenta de Instagram, la paisa publicó un video de ella desfilando con su enterizo rojo y las alas mientras atrás suyo está el letrero de ‘Latina Foreva’.

Junto al clip, la ‘Bichota’ escribió: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”.

Karol G se convirtió en la primera artista colombiana en cantar para un desfile de Victoria’s Secret Fashon Show, además de que se convirtió en la primera artista latina en cantar totalmente en español para el show.

Anteriormente estuvo Ricky Martín junto a Debi Nova, pero ambos cantaron en inglés y Nova simplemente actuó como invitada del puertorriqueño.

Antes de Karol otra colombiana ya había sido parte de un evento de Victoria’s Secret, la artista Goyo hizo parte del Victoria’s Secret World Tour de 2023, algo muy diferente que el reconocido evento en el que muestran su nueva colección.

El famoso desfile volvió de manera oficial en 2024, luego de que la marca se tomara una pausa prolongada de varios años ante las fuertes críticas por la falta de inclusión de diferentes cuerpos en sus pasarelas.