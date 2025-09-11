Festival Cordillera 2025: las recomendaciones que debe tener en cuenta para asistir al evento

Este 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera 2025, un evento que reúne a los mejores representantes de la música iberoamericana en el parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los asistentes del evento deben tener en cuenta varias recomendaciones para no presentar ningún inconveniente y así poder disfrutar al cien por ciento del festival.

Una de ellas y muy importante, es conocer la programación del evento, de esta manera podrán agendarse y no perderse la actuación de sus artistas favoritos.

Durante el festival es importante concretar puntos de encuentro en caso de extraviarse entre la multitud, así los asistentes podrán reencontrarse con sus acompañantes al final del evento.

Si la persona decide llevar un bolso, es importante que este sea pequeño, práctico y seguro. Dentro del maletín, es indispensable que las personas lleven agua para mantenerse hidratado, bloqueador, gafas y una gorra para protegerse del sol.

En cuanto al outfit, es importante llevar unos zapatos cómodos, de preferencia tenis y una chaqueta para evitar el frío a la hora de salir del evento.

Además, debe llevar un impermeable ya que el clima de Bogotá puede ser impredecible y de esta manera estará preparado para la lluvia.

El parque Simón Bolívar se transformará en el epicentro de los sonidos latinoamericanos bajo el lema "el futuro es latino", serán más de 40 artistas celebrarán la cuarta edición de este festival legendario.

El sábado se presentarán Carlos Vives, Miguel Bosé y Rubén Blades fusionando caribeño, rock y pop. El domingo será el turno de Fito Páez, Zoé y Los Auténticos Decadentes para cerrar con broche de oro.