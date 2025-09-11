NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: las recomendaciones que debe tener en cuenta para asistir al evento

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera - Páramo Presenta
La nueva edición del Festival Cordillera 2025, un evento que reúne a los mejores representantes de la música, se llevará a cabo en el parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Este 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera 2025, un evento que reúne a los mejores representantes de la música iberoamericana en el parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los asistentes del evento deben tener en cuenta varias recomendaciones para no presentar ningún inconveniente y así poder disfrutar al cien por ciento del festival.

Una de ellas y muy importante, es conocer la programación del evento, de esta manera podrán agendarse y no perderse la actuación de sus artistas favoritos.

Durante el festival es importante concretar puntos de encuentro en caso de extraviarse entre la multitud, así los asistentes podrán reencontrarse con sus acompañantes al final del evento.

o

Si la persona decide llevar un bolso, es importante que este sea pequeño, práctico y seguro. Dentro del maletín, es indispensable que las personas lleven agua para mantenerse hidratado, bloqueador, gafas y una gorra para protegerse del sol.

En cuanto al outfit, es importante llevar unos zapatos cómodos, de preferencia tenis y una chaqueta para evitar el frío a la hora de salir del evento.

Además, debe llevar un impermeable ya que el clima de Bogotá puede ser impredecible y de esta manera estará preparado para la lluvia.

El parque Simón Bolívar se transformará en el epicentro de los sonidos latinoamericanos bajo el lema "el futuro es latino", serán más de 40 artistas celebrarán la cuarta edición de este festival legendario.

El sábado se presentarán Carlos Vives, Miguel Bosé y Rubén Blades fusionando caribeño, rock y pop. El domingo será el turno de Fito Páez, Zoé y Los Auténticos Decadentes para cerrar con broche de oro.

Temas relacionados:

Festival Cordillera

Colombia

Bogotá

Evento

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Entretenimiento

Ver más
Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

Anne Hathaway en la Met Gala 2023 - Foto EFE
El diablo viste a la moda

Anne Hathaway sufre una caída en unas escaleras durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz no escatimó en elogios para Dayro Moreno y afirmó que hay que ponerlo como ejemplo: “es de admirar”

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

Gobierno de Costa Rica catalogó de "narcogobierno" al régimen de Maduro y dice que el Cartel de los Soles "ha tenido presencia" en su país

Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

Carlos Giménez y Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Republicanos

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

Metro de Bogotá - Foto AFP
Bogotá

Primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia: revelan las primeras imágenes de su llegada, tras 30 días en el mar, a Cartagena

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal