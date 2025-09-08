Festival Cordillera: lo que piensan los artistas de participar en este importante evento musical

La música latinoamericana está de fiesta en Bogotá, Colombia. El Festival Cordillera regresa este fin de semana al parque Simón Bolívar con un cartel que promete hacer historia, el evento tuvo su carrusel de invitados en el cual calentaron motores de lo que será uno de los encuentros más importantes del continente.

Skampida, la Fármakos, Ciegossordomudos, El Calvo y Laura Pérez se reunieron en el carrusel de medios para calentar motores de lo que será el encuentro más importante del continente en términos musicales y esto dijeron al respecto de llegar a esta importante tarima.

“Hacer rap para una mujer colombiana es demasiado crudo, pero se necesita muchísima gallardía, algo que nos han enseñado a todas las latinas, así que me siento muy bien como representante de esas mujeres que luchan por sus sueños, atravesando un poconón de problemáticas y vulnerabilidades”, aseveró la Fármakos.

“Hay que trascender y entender que la música siempre está vigente independientemente del género, ya los trasegares que tengan que ver con los streamings o con los top, eso no debería ser función de los artistas, uno hace lo que le nace del corazón y desde que lo haga bien, se sienta feliz y pueda transmitir sentimientos, yo creo que eso es lo que importa”, comentaron los Ciegossordomudos.

Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Paramo Presenta, los encargados del Cordillera, señaló que el festival “también ha sido una apuesta constante por el talento emergente e independiente, esta año habrá artistas como El Calvo, Laura Pérez, La Fármakos, entre otros, combinados con artistas de mayor recorrido como Skampida, Ciegossordomudos, Paulo Londra, La beriso y más. Un poco de eso se trata un festival, descubrir lo que trae el cartel, a los artistas y poder disfrutarlos”.

La imperdible cita será este fin de semana. El parque Simón Bolívar se transformará en el epicentro de los sonidos latinoamericanos bajo el lema "el futuro es latino", serán más de 40 artistas celebrarán la cuarta edición de este festival legendario.

El sábado nos esperan Carlos Vives, Miguel Bosé y Rubén Blades fusionando caribeño, rock y pop. El domingo será el turno de Fito Páez, Zoé y Los Auténticos Decadentes para cerrar con broche de oro.

El Festival Cordillera nos recuerda que nuestras músicas son las que hacen bailar al mundo. Una cita imperdible que se celebrará en la capital colombiana.