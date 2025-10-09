NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Silvestre Dangond | Foto EFE
Silvestre Dangond | Foto EFE
On the Road

De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

octubre 9, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
En exclusiva con On The Road, el artista colombiano habló sobre el histórico momento en el que iluminó el Empire State Building como símbolo del Silvestrismo.

El nombre de Silvestre Dangond volvió a brillar, esta vez en una de las capitales más icónicas del mundo. En el marco del Mes de la Herencia Hispana, el cantante vallenato fue homenajeado con la iluminación del Empire State Building en un intenso color rojo, símbolo del Silvestrismo y del impacto cultural que su música ha tenido más allá de las fronteras colombianas.

o

El artista, reconocido como uno de los grandes embajadores del vallenato, habló en exclusiva con On The Road sobre lo que significa este momento en su carrera: “El rojo, el color del Silvestrismo”, expresó el cantante.

Durante la conversación, el intérprete destacó cómo su trayectoria se ha convertido en un puente entre la tradición y la modernidad de la música colombiana.

Me siento embajador de la cultura, de la casa, de la guacharaca, del acordeón, del género vallenato, de esos juglares que nos dieron la fuerza y la educación a nivel musical”, afirmó.

Para Silvestre, cada logro representa a toda una generación de artistas y músicos que han mantenido vivo el espíritu vallenato: “Hoy en día estoy en representación de todos ellos compositores, músicos, cantantes, acordeoneros porque todos somos uno solo”, dijo con orgullo.

A pesar del éxito internacional, Dangond asegura que su carrera sigue en constante evolución: “Nunca he pensado en llegar a la meta, porque el día que llegue, ya todo se acaba. Siento que cada vez que estoy más cerca, vuelven y me la ponen más adelante”, confesó.

o

Finalmente, el artista reflexionó sobre su motor más grande: su familia y su conexión con el público.

“Los hijos te motivan a todo. Yo respiro música, siempre estoy pensando qué hago o qué voy a hacer para sentirme vivo, porque lo que menos quisiera es echarle mentira al público”, concluyó.

Temas relacionados:

On the Road

Silvestre Dangond

Vallenato

New York

Música

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Entretenimiento

Ver más
Harry Styles - AFP
maratón

Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín con un seudónimo y logró impresionante tiempo

J Balvin junto al dúo Zion & Lennox | Foto: AFP
J Balvin

El emotivo mensaje de J Balvin sobre el estado de salud del reguetonero Zion tras su accidente de tránsito en Puerto Rico

Producción “Uno entre el oro y la muerte” | Foto archivo personal Edgar
Colombia

Cine colombiano en lo más alto: “Uno entre el oro y la muerte” arrasa en Miami y suma nominaciones en el mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Protestas

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Isla en Alaska | Foto Canva
Nasa

Una nueva isla emerge en Alaska: el histórico hallazgo registrado por la NASA

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Estados Unidos

"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

“Si pudiera, jugaría solo fútbol para la selección”. Cristiano Ronaldo, el histórico futbolista que busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Foto de referencia de la JEP
JEP

Indignación por sentencia de la JEP contra excabecillas de las Farc: víctimas advierten impunidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda