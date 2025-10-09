De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

El nombre de Silvestre Dangond volvió a brillar, esta vez en una de las capitales más icónicas del mundo. En el marco del Mes de la Herencia Hispana, el cantante vallenato fue homenajeado con la iluminación del Empire State Building en un intenso color rojo, símbolo del Silvestrismo y del impacto cultural que su música ha tenido más allá de las fronteras colombianas.

El artista, reconocido como uno de los grandes embajadores del vallenato, habló en exclusiva con On The Road sobre lo que significa este momento en su carrera: “El rojo, el color del Silvestrismo”, expresó el cantante.

Durante la conversación, el intérprete destacó cómo su trayectoria se ha convertido en un puente entre la tradición y la modernidad de la música colombiana.

“Me siento embajador de la cultura, de la casa, de la guacharaca, del acordeón, del género vallenato, de esos juglares que nos dieron la fuerza y la educación a nivel musical”, afirmó.

Para Silvestre, cada logro representa a toda una generación de artistas y músicos que han mantenido vivo el espíritu vallenato: “Hoy en día estoy en representación de todos ellos compositores, músicos, cantantes, acordeoneros porque todos somos uno solo”, dijo con orgullo.

A pesar del éxito internacional, Dangond asegura que su carrera sigue en constante evolución: “Nunca he pensado en llegar a la meta, porque el día que llegue, ya todo se acaba. Siento que cada vez que estoy más cerca, vuelven y me la ponen más adelante”, confesó.

Finalmente, el artista reflexionó sobre su motor más grande: su familia y su conexión con el público.

“Los hijos te motivan a todo. Yo respiro música, siempre estoy pensando qué hago o qué voy a hacer para sentirme vivo, porque lo que menos quisiera es echarle mentira al público”, concluyó.