La Guru y su mantra de éxito: cómo pasó de cantar en las calles a ser reconocida por Karol G

La Guru es una cantante que trae una nueva narrativa al contexto musical. En el programa On The Road con Mauro Giraldo, relata cómo desde su adolescencia descubrió que su destino era la música y empezó a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

“Desde que yo tuve conciencia, le dije a mi mamá: ‘mami, yo voy a ser una estrella, yo voy a dedicarme al arte’”, recuerda la artista, quien asegura que desde que se mentalizó en ese objetivo comenzó a construir su sueño.

Su historia comenzó en Pereira, donde cantó en las calles, bares y lugares públicos para que la gente pudiera escucharla. “Llevo 30 años manifestando todo esto que está pasando de una manera tan natural, que cuando llegó a mí ni siquiera lo noté”, confiesa.

La cantante ha tenido grandes sorpresas en su carrera, como cuando Karol G compartió en redes sociales una de sus canciones. Ese gesto abrió la puerta para que se encontraran en el programa Show de Juanpis, donde ambas interpretaron el tema de La Guru “Perra Melancólica”.

Su éxito ha llegado tan lejos que incluso ha sido reseñada por medios internacionales como Rolling Stone. Por eso invita a todos a no dejar de soñar: “Hay que escribirlos, hay que saber exactamente dónde quiere llegar, cuánto dinero quiere en su cuenta, cómo quiere verse, dónde quiere vivir… ser claros con el universo”.

Finalmente, La Guru reconoce que el éxito también trae sus propios retos, y lo describe así: “En las alturas hay mucha soledad”. Para ella, “La Guru” es un alter ego de Daniela, su nombre real, una identidad que le ha permitido experimentar y crecer tanto en su vida personal como en su carrera artística.