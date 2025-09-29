NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
On the Road

La Guru y su mantra de éxito: cómo pasó de cantar en las calles a ser reconocida por Karol G

septiembre 29, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La cantante colombiana La Guru comparte su inspiradora historia de perseverancia, desde sus inicios cantando en espacios públicos hasta ser reconocida por Karol G y medios internacionales, demostrando que los sueños escritos pueden hacerse realidad.

La Guru es una cantante que trae una nueva narrativa al contexto musical. En el programa On The Road con Mauro Giraldo, relata cómo desde su adolescencia descubrió que su destino era la música y empezó a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

o

Desde que yo tuve conciencia, le dije a mi mamá: ‘mami, yo voy a ser una estrella, yo voy a dedicarme al arte’”, recuerda la artista, quien asegura que desde que se mentalizó en ese objetivo comenzó a construir su sueño.

Su historia comenzó en Pereira, donde cantó en las calles, bares y lugares públicos para que la gente pudiera escucharla. “Llevo 30 años manifestando todo esto que está pasando de una manera tan natural, que cuando llegó a mí ni siquiera lo noté”, confiesa.

La cantante ha tenido grandes sorpresas en su carrera, como cuando Karol G compartió en redes sociales una de sus canciones. Ese gesto abrió la puerta para que se encontraran en el programa Show de Juanpis, donde ambas interpretaron el tema de La Guru “Perra Melancólica”.

Su éxito ha llegado tan lejos que incluso ha sido reseñada por medios internacionales como Rolling Stone. Por eso invita a todos a no dejar de soñar: “Hay que escribirlos, hay que saber exactamente dónde quiere llegar, cuánto dinero quiere en su cuenta, cómo quiere verse, dónde quiere vivir… ser claros con el universo”.

o

Finalmente, La Guru reconoce que el éxito también trae sus propios retos, y lo describe así: “En las alturas hay mucha soledad”. Para ella, “La Guru” es un alter ego de Daniela, su nombre real, una identidad que le ha permitido experimentar y crecer tanto en su vida personal como en su carrera artística.

Temas relacionados:

On the Road

Música

Género urbano

Reguetón

Karol G

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crece la preocupación para venezolanos con TPS en Estados Unidos: denuncian arrestos injustificados a pese a la extensión del programa hasta 2026

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Entretenimiento

Ver más
Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Silvestre Dangond | Foto: EFE
Colombia

La reacción de Silvestre Dangond luego de que un hombre le arrojara una cerveza durante uno de sus conciertos

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sergio Busquets y Lionel Messi - EFE
Deportes

"El 5 que lo cambió todo": los mensajes Messi y otras estrellas del fútbol a Sergio Busquets tras anunciar su retiro

JotaPe Hernández, senador de Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Cartel de Los Soles

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Aviones de guerra. (U.S. Marines)
Estados Unidos

Estados Unidos suma 10 aviones de combate al despliegue en el Caribe tras sobrevuelo de aeronaves de Venezuela a un destructor, aseguran fuentes a Reuters

Escombros tras terremoto en Afganistán - Foto EFE
Afganistán

Nuevas réplicas del terremoto en Afganistán dejan más heridos

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
España

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

En Venezuela hay presos políticos que cumplen un año sin comunicarse con nadie: HRW levanta crudo informe de la tortura aplicada por Maduro

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: AFP
Régimen de Maduro

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda