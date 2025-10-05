NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Salud

Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

octubre 5, 2025
Por: Miguel Pedreros
Programa: Mujeres de Ataque
Ser migrante en Estados Unidos le ayudó a entender las necesidades de muchos en temas de salud.

Eddy Vera, una emprendedora nacida en Venezuela, transformó su vida al enfrentarse a dos graves enfermedades que la llevaron a una crisis financiera que la inspiraron a crear un exitoso modelo de negocio que ayuda a miles de inmigrantes hispanos en Estados Unidos a obtener seguro médico asequible.

Su resiliencia y el querer ayudar a los latinos en Estados Unidos la llevaron a fundar EV FINANCIAL en el 2021, una empresa que actualmente brinda cobertura médica integral a 10,000 clientes activos.

Precisamente, el programa ‘Mujeres de ataque’ habló con esta mujer venezolana, quien habló sobre su empresa y los retos que mantiene para ayudar a otros.

“Nuestra finalidad es poder darle una salud óptima al cliente, pero que sumado a eso esté tranquilo”, comentó Eddy, quien explicó que un migrante no conoce el sistema de salud del país al cual ha llegado.

o

La idea surgió de su propia experiencia como inmigrante en Nueva York. Vera fue diagnosticada con cáncer, mientras no contaba con seguro médico, lo que resultó en una deuda de más de un millón de dólares.

"Desde ese momento nace la importancia en mí de saber entender cuáles son las cosas que uno acá en Estados Unidos debe tener muy claras"*, mencionó.

Antes de enfrentar el cáncer, Vera ya había superado el síndrome de Guillain-Barré en dos ocasiones siendo adolescente en Venezuela, quedando en silla de ruedas. Estas experiencias la motivaron a ayudar a otros inmigrantes a evitar situaciones similares.

Vera identificó tres elementos clave que todo inmigrante en EE. UU. debe tener para llevar una vida tranquila en el extranjero: estatus migratorio legal, impuestos al día y seguro médico.

o

Además de su negocio, la empresaria brinda charlas de motivación para que muchas personas conozcan su historia y se sientan identificadas para poder superar sus propias adversidades desde la inspiración.

Temas relacionados:

Salud

Mujeres

Seguro Social

Emigrantes venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Delcy Rodríguez - AFP
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y despliegue militar en el Caribe - Fotos: EFE
Edmundo González

"Algo tiene que ocurrir, no hay duda de ello": Edmundo González se mostró expectante del despliegue militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Funcionarios del Sebin de Venezuela - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

Se llevan a la madre, sobrino y hermana de activista en Trujillo que se encuentra en la clandestinidad: Encapuchados del Sebin repiten el patrón

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Delcy Rodríguez - AFP
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Foto: EFE
Simeone

Así se enfrentó Simeone a aficionado que le festejó en su cara gol del Liverpool con el que derrotó al último minuto al Atlético de Madrid en Champions League

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y despliegue militar en el Caribe - Fotos: EFE
Edmundo González

"Algo tiene que ocurrir, no hay duda de ello": Edmundo González se mostró expectante del despliegue militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela

Médicos detenidos en Trujillo
Detenciones arbitrarias

Capitán del Ejército es vinculado a los dos médicos detenidos en Trujillo: Son acusados de planear un asalto al Batallón de Infantería Motorizada

Aeropuerto de Ajaccio - AFP
Aviación

Controlador aéreo se quedó dormido en horario laboral e hizo que un avión volara en círculos sobre el Mediterráneo durante "18 minutos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda