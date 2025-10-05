Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

Eddy Vera, una emprendedora nacida en Venezuela, transformó su vida al enfrentarse a dos graves enfermedades que la llevaron a una crisis financiera que la inspiraron a crear un exitoso modelo de negocio que ayuda a miles de inmigrantes hispanos en Estados Unidos a obtener seguro médico asequible.

Su resiliencia y el querer ayudar a los latinos en Estados Unidos la llevaron a fundar EV FINANCIAL en el 2021, una empresa que actualmente brinda cobertura médica integral a 10,000 clientes activos.

Precisamente, el programa ‘Mujeres de ataque’ habló con esta mujer venezolana, quien habló sobre su empresa y los retos que mantiene para ayudar a otros.

"Nuestra finalidad es poder darle una salud óptima al cliente, pero que sumado a eso esté tranquilo", comentó Eddy, quien explicó que un migrante no conoce el sistema de salud del país al cual ha llegado.

La idea surgió de su propia experiencia como inmigrante en Nueva York. Vera fue diagnosticada con cáncer, mientras no contaba con seguro médico, lo que resultó en una deuda de más de un millón de dólares.

"Desde ese momento nace la importancia en mí de saber entender cuáles son las cosas que uno acá en Estados Unidos debe tener muy claras"*, mencionó.

Antes de enfrentar el cáncer, Vera ya había superado el síndrome de Guillain-Barré en dos ocasiones siendo adolescente en Venezuela, quedando en silla de ruedas. Estas experiencias la motivaron a ayudar a otros inmigrantes a evitar situaciones similares.

Vera identificó tres elementos clave que todo inmigrante en EE. UU. debe tener para llevar una vida tranquila en el extranjero: estatus migratorio legal, impuestos al día y seguro médico.

Además de su negocio, la empresaria brinda charlas de motivación para que muchas personas conozcan su historia y se sientan identificadas para poder superar sus propias adversidades desde la inspiración.