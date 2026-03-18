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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Lilo & Stitch

Disney anuncia la fecha de estreno de 'Lilo & Stitch 2' luego del éxito de su primera entrega

marzo 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Premiere mundial de 'Lilo & Stitch'-Foto: AFP
Premiere mundial de 'Lilo & Stitch'-Foto: AFP
A través de redes sociales, Disney Studios dio a conocer que la segunda entrega de la película, adaptada con actores reales el año pasado, estará disponible próximamente.

Disney sorprendió este miércoles con un anuncio sobre una de sus películas icónicas y el cual era esperado por su público desde hace tiempo atrás.

La compañía confirmó de manera oficial la fecha de estreno de la película 'Lilo & Stitch 2' luego del éxito de su primera entrega, la cual se estrenó en mayo de 2025.

A través de redes sociales, Disney Studios dio a conocer que la segunda entrega de la película, adaptada con actores reales el año pasado, estará disponible en mayo de 2028.

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¡Nuestra familia está de vuelta! #LiloandStitch2 llega a los cines el 26 de mayo de 2028”, indicó Disney.

El largometraje, que es una adaptación de su icónica película estrenada en 2002, tuvo gran recepción entre el público tras su estreno en 2025.

Durante sus primeras tres semanas en los cines, recaudó en Estados Unidos 32,5 millones de dólares en ventas, según las estimaciones de la industria.

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Incluso, la cinta ocupó el tercer lugar entre las películas más taquilleras de 2025 con una recaudación de $1,038,027,526, de los cuales $423,778,855 fueron en Estados Unidos y $614,248,671 a nivel mundial.

Dada la gran acogida que recibió el live action, unos días después de su estreno, Disney dio a conocer una nueva entrega, pero sin confirmar la fecha.

La noticia se confirmó por medio de las redes sociales de Walt Disney Studios con un clip en el que se ve al personaje principal, Stitch, llegando en un vehículo rosa a los sets de grabación en las instalaciones de Disney.

"Debería haber sabido que no podía guardar un secreto. Una sorpresa de 626 días: ¡Lilo y Stitch 2 está ahora en desarrollo!", escribió la cuenta oficial del gigante del entretenimiento en el post.

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