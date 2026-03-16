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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Premios Óscar

Estas son las plataformas de streaming en donde se pueden ver las películas más galardonadas de los Premios Oscar

marzo 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Películas ganadoras en los Premios Oscar - Fotos: EFE
Películas ganadoras en los Premios Oscar - Fotos: EFE
La gala que premia lo mejor del cine tuvo como gran ganadora a “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Este domingo, se llevó a cabo la gala de los Premios Oscar, donde se reconoció a lo mejor del cine de Hollywood con una película que se consagró como la gran ganadora de la noche.

La gala, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, tuvo a las personalidades más importantes del cine en una noche en la que la cinta “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo Di Caprio, fue la más premiada.

La película llegó a la premiación con 13 nominaciones y terminó llevándose seis galardones, varios de ellos, los más importantes de la academia.

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La cinta fue reconocida en las categorías Mejor película, Mejor dirección, Mejor casting, Mejor edición, Mejor guion adaptado y Mejor actor de reparto.

El aplaudido largometraje, dirigido por Paul Thomas Anderson, se encuentra disponible en la plataforma HBO Max, donde los usuarios del streaming podrán disfrutarlo.

‘Sinners’, la cinta que ocupó el segundo lugar entre las más premiadas de la noche, con cuatro premios, entre ellos, Mejor Actor, Guion Original, Fotografía y Banda Sonora, también se encuentra disponible en HBO Max.

"Frankenstein" que se llevó los premios a Mejor Diseño de Producción, Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peluquería está disponible en Netflix para toda América Latina

De igual manera, "KPop Demon Hunters" / Las guerreras K-pop, con dos premios, Mejor Película de Animación y Canción Original, está disponible en Netflix.

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Otras películas premiadas, como Hamnet y F1, se encuentran alojadas en Apple TV.

Cabe resaltar, además, que varias de estas películas se encuentran en algunas salas de cine dado que las empresas las han reestrenado debido al auge que han tenido tras los Premios de la Academia.

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