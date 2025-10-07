NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
El cantante Zion sufrió accidente en Puerto Rico - Foto: AFP
Género urbano

El cantante Zion se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Puerto Rico

octubre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
El reguetonero se encuentra recluido en un hospital bajo condición médica reservada, tras sufrir un accidente de tránsito.

Se conoció que Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido en la industria musical como Zion, uno de los máximos exponentes en la historia del género urbano, se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico.

La noticia fue dada a conocer a la opinión pública por parte de su equipo de trabajo, quienes por medio de un comunicado entregaron algunos detalles de la situación; dentro de eso, indicaron que el artista de 43 años se encuentra recluido en un centro asistencial en Puerto Rico “bajo pronóstico reservado y acompañado de sus seres queridos”.

“Zion fue involucrado recientemente en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, se lee en el oficio de prensa en las redes sociales del reguetonero, el cual se encuentra bajo el sello de Baby Records, la disquera de Zion y Nu Form Management, su empresa de representación.

De igual manera, indicaron que cualquier novedad respecto al estado de salud del exintegrante del dúo legendario de Zion y Lennox será notificada por “medios oficiales”.

Asimismo, aprovecharon el espacio para agradecer a los seguidores del cantante puertorriqueño por “el cariño, las oraciones y el apoyo” recibido en un momento difícil como este, para el cual solicitaron “respeto”.

Tras conocerse esta noticia, varios colegas de Zion han comentado la publicación con mensajes de solidaridad ante esta situación que enfrenta el artista: “La bestia, mejórate que hay Zion baby pa mucho tiempo aún”, “Te amo, hermano, Dios ahí”, “Con Dios, máquina”, fueron algunos de los comentarios de cantantes como: David Escobar de Piso 21, Ricky Montaner y J Álvarez.

Los hechos del accidente de tránsito habrían ocurrido tras el retorno a Puerto Rico. Recordemos que Félix Gerardo Ortiz Torres (Zion) hizo presencia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, acompañando en el escenario al cantante colombiano Silvestre Dangond en su concierto “El Último Baile” junto a Juancho de la Espriella.

