Martes, 07 de octubre de 2025
Hija del fallecido actor Robin Williams hizo contundente llamado por videos de su padre creados con IA: "He visto cosas mucho peores"

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Zelda Williams y Robin Williams - AFP
Mediante su cuenta de Instagram, Zelda Williams solicitó a sus seguidores que no le envíen videos de su padre creados con esa tecnología.

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, hizo una contundente petición mediante las redes sociales en relación con su padre, quien falleció hace más de una década.

A través de su cuenta de Instagram, la joven se mostró un poco enfadada y pidió que no le envíen más imágenes de su ser querido creadas con Inteligencia Artificial (IA).

“Simplemente dejen de enviarme videos con IA de papá”, escribió Zelda en una historia en dicha plataforma digital en la que acumula más de 270 mil seguidores.

“Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos incluso, punto final. Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría”, agregó.

La joven de 36 años, quien también es actriz y directora de cine, incluso lanzó fuertes críticas a dicha tecnología a la que acusó como la culpable de reducir a las estrellas fallecidas a “basura terrible de TikTok”.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien esperando que les den un pulgar arriba y les guste. Qué asco”, finalizó.

¿Quién fue Robin Williams?

Nacido el 21 de julio de 1951 en Chicago, Estados Unidos, Robin Williams se caracterizó en el mundo de la actuación por su energía, su improvisación explosiva y sus payasadas.

En pantalla protagonizó películas de éxito como "Buenos días, Vietnam" y "La señora Doubtfire". Además, ganó un Óscar en 1998 por "El indomable Will Hunting".

Williams, padre de tres hijos, se suicidó a los 63 años el 11 de agosto de 2014. Su viuda y tercera esposa, Susan Schneider, reveló que sufría demencia por cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa.

