El clásico de la televisión colombiana que marcó a una generación está de vuelta

La telenovela “A Mano Limpia”, producida originalmente en 2010, regresa a la pantalla como parte del ciclo de clásicos del Canal RCN Novelas. Esta historia refleja de manera profunda un entorno social marcado por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, centrándose en el poder transformador del deporte y la resiliencia personal.

Una historia de lucha y redención

La trama gira en torno a Manuel Guerra, un joven que, tras cumplir una condena, regresa a su barrio con la firme intención de cambiar su vida y la de quienes lo rodean. Su búsqueda por romper con los ciclos de violencia lo lleva a encontrarse con una estudiante de psicología que, junto a su amiga Luisa, llega al colegio donde estudia el hermano de Manuel para realizar sus prácticas profesionales.

Sin saberlo, ambas se verán envueltas en una misión mucho mayor: rescatar a los jóvenes del delito y la violencia, brindándoles nuevas oportunidades a través del deporte y el acompañamiento psicosocial.

Con el lema “La pelea más dura no está en las calles, está con uno mismo”, la serie aborda los conflictos personales y sociales que atraviesan los personajes. Destacan temas como las relaciones familiares, el deseo de superación y la búsqueda de justicia en medio de una dura realidad.

El gimnasio del barrio se convertirá en un símbolo de esperanza, donde los golpes no destruyen, sino que transforman.

Estreno

Disfruta nuevamente de esta impactante historia a partir del lunes 25 de agosto a las 11:00 p.m. (hora del Este) por el Canal RCN Novelas. Y prepárate para revivir los 137 capítulos llenos de emoción, drama, y una narrativa que toca el corazón y la conciencia social.