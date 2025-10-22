El colombiano Juanes fue reconocido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido en el mundo de la música como Juanes recientemente consiguió un hito más en su impecable carrera.

Juanes, de 53 años, fue reconocido por las listas de Billboard y Rolling Stone como el artista más influyente del rock latino en el siglo XXI.

La distinción coincide con el aniversario número 25 de su álbum debut, ‘Fíjate Bien’, el cual cuenta con éxitos musicales como ‘Nada’, Me Da Igual’, ‘Para Que’ y ‘Podemos Hacernos Daño’.

Con este reconocimiento internacional, el colombiano reafirma, una vez más, su importancia y legado en el rock latino.

De hecho, el intérprete de ‘Volverte a ver’ es el único artista del rock que aparece en el listado del top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI.

Su trabajo discográfico ‘Un Día Normal’ se encuentra entre los diez álbumes latinos más importantes dentro de este periodo.

De acuerdo con Billboard, Juanes logró meter sus dos primeros éxitos musicales en el Top 10 del Hot Latin Songs tras el inicio del siglo XXI.

Así como también destacó su impacto en la escena musical y su contribución a la expansión de la música latina en el mundo.

Mientas que Rolling Stone señaló que el músico cafetero generó un impacto al hacer su transición de su banda de rock ‘Ekhymosis’ para convertirse en solista.

Juanes cuenta con un total de 29 premios Grammy y Latin Grammy, además de haber realizado giras en más de 40 países.

También es reconocido por su histórica presentación en el concierto ‘Paz Sin Fronteras’ y por ser uno de los referentes de la música latina a nivel internacional.