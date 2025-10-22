NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Hija de la actriz Tatiana Capote rompe el silencio sobre la salud de su madre y promete dar más detalles

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Tatiana Capote, actriz y exreina venezolana
La también exreina de belleza sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y permaneció en cuidados intensivos durante varios días en la ciudad de Miami.

La salud de la reconocida actriz venezolana Tatiana Capote dio un giro positivo y se encuentra en "franca recuperación", según lo anunció su hija Taniusha Mollet Capote, quien además prometió que pronto la misma Tatiana grabará un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado pendiente de su situación.



La también exreina de belleza sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y permaneció en cuidados intensivos durante varios días en la ciudad de Miami.

Los médicos debieron recurrir a un procedimiento de diálisis para purificar su sangre y eliminar el exceso de líquidos.

Taniusha aclaró que su madre no tiene redes sociales, por lo que señaló que solo ella, su Leyla Abdel de Capote, su tía Marita Capote son las personas autorizadas para hablar sobre su evolución médica.

Destacó que actualmente Capote está rodeada de los cuidados y atenciones de su núcleo familiar.

"Muy pronto hará público un video en el que su mamá mostrará con el mundo lo bien que está", dijo en un video publicado exclusivamente por 'Sábado en la Noche'.

Capote se coronó como Miss Mundo Venezuela 1979 con la banda del estado Barinas, pero entre las décadas de los 80 y 90 se consagró como una de las caras más reconocibles en las telenovelas venezolanas, donde protagonizó dramáticos como: "Natalia de 8 a 9", "Marisela", "Cándida" y "La mujer prohibida".

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
MTV | Foto AFP
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

