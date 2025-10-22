Hija de la actriz Tatiana Capote rompe el silencio sobre la salud de su madre y promete dar más detalles

La salud de la reconocida actriz venezolana Tatiana Capote dio un giro positivo y se encuentra en "franca recuperación", según lo anunció su hija Taniusha Mollet Capote, quien además prometió que pronto la misma Tatiana grabará un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado pendiente de su situación.

La también exreina de belleza sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y permaneció en cuidados intensivos durante varios días en la ciudad de Miami.

Los médicos debieron recurrir a un procedimiento de diálisis para purificar su sangre y eliminar el exceso de líquidos.

Taniusha aclaró que su madre no tiene redes sociales, por lo que señaló que solo ella, su Leyla Abdel de Capote, su tía Marita Capote son las personas autorizadas para hablar sobre su evolución médica.

Destacó que actualmente Capote está rodeada de los cuidados y atenciones de su núcleo familiar.

"Muy pronto hará público un video en el que su mamá mostrará con el mundo lo bien que está", dijo en un video publicado exclusivamente por 'Sábado en la Noche'.

Capote se coronó como Miss Mundo Venezuela 1979 con la banda del estado Barinas, pero entre las décadas de los 80 y 90 se consagró como una de las caras más reconocibles en las telenovelas venezolanas, donde protagonizó dramáticos como: "Natalia de 8 a 9", "Marisela", "Cándida" y "La mujer prohibida".