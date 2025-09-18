El hijo de Will Smith es nombrado en importante cargo en París: "Marca un hito significativo"

El rapero y actor estadounidense Jaden Smith, hijo de Will Smith, se muda a París (Francia) para asumir un importante cargo en la reconocida firma de calzado Christian Louboutin, conocida en el mercado por sus famosas suelas rojas.

El artista de 27 años fue nombrado por la compañía como el primer director artístico de su línea masculina, “lo que marca un hito significativo en la evolución de su universo masculino”, según dijo la firma en un comunicado.

Como director creativo, Jaden Smith supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de calzado, marroquinería y accesorios para hombre. Además, será el encargado de crear un universo visual y emocional distintivo que va más allá del diseño de producto, incluyendo campañas, eventos y experiencias inmersivas.

Se espera que su colección debut sea revelada durante la Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2026.

El diseñador francés Christian Louboutin aseguró que cuenta con el talento de Jaden para dar "más envergadura y visibilidad" a una línea lanzada en 2008, que hoy representa una cuarta parte de los ingresos de la marca, fundada en 1991.

"Me convence su creatividad, pero también estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente", dijo Louboutin.

Tras ser nombrado, el joven artista dijo sentirse honrado y admitió sentir presión al estar a la altura de todo lo que ha logrado el diseñador desde su establecimiento.

"Es uno de los mayores honores de mi vida, y siento mucha presión por estar a la altura de todo lo que Christian ha logrado para la firma, pero también por asumir un papel tan importante", admitió Jaden Smith al medio estadounidense WWD.

Aunque el hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith se ha involucrado en el mundo de la moda con su marca MSFTSrep y una colaboración con New Balance, nunca antes había dirigido una línea completa de una casa de lujo.

Antes de dedicarse a la música y la moda, tuvo importantes apariciones en la pantalla grande con papeles en películas como "En busca de la felicidad" (2006) y "Karate Kid" (2010).