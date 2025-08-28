Esposa de Bruce Willis reveló que ya no vive con él: "Hubiese querido eso para nuestras niñas"

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal, reveló detalles del estado actual de su ser querido tras años del avance de la enfermedad.

Durante una entrevista con Diane Sawyer, de ABC News, Heming confirmó que, pese a tener buena salud física, el estado mental del actor se encuentra deteriorado debido a dicha afección. Además, indicó que “está perdiendo” el habla y que ya no viven juntos.

“Tiene muy buena salud en general, ¿sabes? Es sólo que su cerebro es el que le está fallando”, aseguró.

“Está perdiendo el lenguaje y hemos aprendido a adaptarnos (...) tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente, una manera distinta”, agregó.

Willis, reconocido mundialmente por sus apariciones en cintas de acción como “En el lugar equivocado” o “Armageddon”, fue diagnosticado con dicha enfermedad en 2023 y desde entonces ha estado luchando por su bienestar alejado de las cámaras.

Según aseguró su esposa, pese a que la personalidad del actor se ha visto afectada en gran medida, ella y su familia aún ven pequeños gestos que han siempre ha caracterizado al actor, como el “brillo en sus ojos”.

“Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos instantes, se van. Es duro, pero estoy agradecida de que mi marido siga estando muy presente”, comentó.

Por otro lado, Emma Heming reveló que, junto a sus seres queridos y a medida que la condición de Bruce empeora, optaron porque él se mudara a un hogar nuevo.

De acuerdo con lo señalado por la mujer, se trata de una residencia que es segura, tranquila y adecuada para las condiciones para la estrella de Hollywood, quien cuenta con cuidadores profesionales.

Heming, quien reconoció que ha sido una de las decisiones más complicadas que ha tomado, argumentó que “Bruce hubiese querido eso para sus hijas”, quienes ven a su papá “mucho” tiempo en su vivienda, que no está lejos de la de ellas.

“Él desearía que ellas estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas”, aseveró.

Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje y que lo alejó de su profesión. La salud del actor nacido en Alemania empeoró con el pasar de los tiempos y fue diagnosticado con "demencia frontotemporal".