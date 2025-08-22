Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

El sitio en internet estadounidense Insider Monkey, conocido por sus análisis financieros, empresariales y de mercado y que también publica listados sobre temas globales de interés general, publicó un curioso ranking que ha atraído el interés de sus más fieles lectores.

En su más reciente ranking de 2025, evaluó desde una perspectiva subjetiva basada en la percepción social, cuáles son los países con las mujeres consideradas más bellas del mundo.

Para este tipo de rankings no convencionales, el portal utiliza plataformas como Reddit, donde recopila votos y opiniones de miles de usuarios alrededor del mundo. Esta dinámica permite crear listados con una fuerte carga de percepción popular, reflejando estereotipos, tendencias y apreciaciones culturales globales.

Estos son los países con las mujeres más hermosas del mundo

1. Colombia

Con 345 votos positivos, Colombia se posiciona en el primer lugar. Los usuarios de Reddit describen a las colombianas como mujeres que “encarnan los más altos ideales de belleza del planeta”, valorando su diversidad étnica, expresividad y carisma.

Es el único país latinoamericano en alcanzar el top 5 del ranking.

2. Polonia

Con 324 votos, este país europeo se ubicó en segundo lugar. Los comentarios destacan su “genética privilegiada”: pómulos altos, labios carnosos, piel cálida y una mayoría con ojos azules, avellana o verdes.

3. Grecia

Con 311 votos, Grecia sorprendió al aparecer en el tercer lugar. Aunque es famoso por sus playas y monumentos, los usuarios resaltaron que “sus mujeres son aún más hermosas que sus paisajes”.

4. Rusia

Con 308 votos, Rusia se mantiene como uno de los países con estereotipos de belleza más definidos. Se destacan los ojos claros (azules, grises o marrones en tonos suaves), además de su diversidad étnica que genera una gran variedad de rasgos físicos.

5. República Checa

Con 301 votos, cierra el top 5 este país centroeuropeo. Los usuarios valoran su mezcla de rasgos europeos clásicos y modernos, con una estética que calificaron como “exótica, elegante y diversa”.

Colombia, Venezuela y Brasil representan a Latinoamérica

Colombia no solo lidera el listado general, sino que además es el único país de América Latina dentro del top 5. Este reconocimiento internacional refuerza la imagen que el país ha proyectado por años en concursos de belleza, pasarelas y medios internacionales.

Por su parte, Venezuela aparece en el puesto 20. Se destaca por sus “rasgos latinos distintivos y presencia fuerte en certámenes internacionales”. También se resalta a Brasil en el puesto 9, por su mezcla étnica, energía y belleza natural.

Este ranking no es científico, pero sí representa una tendencia global en percepción cultural sobre la belleza femenina. Colombia, Venezuela y Brasil siguen siendo referentes, no solo por sus características físicas, sino por su presencia constante en el imaginario global.