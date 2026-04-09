Reconocido actor de 'Game of Thrones' falleció a los 35 años tras tres años de luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Los fans de la aclamada serie 'Games of Thrones', basada en los libros del escritor George R.R., se despiertan este jueves con la triste noticia de la muerte del actor Michael Patrick.

El reconocido actor, quien participó en la sexta temporada de la famosa serie, falleció a los 35 años tras una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La noticia la dio su esposa Naomi Sheehan desde su cuenta en la red social de Instagram en donde le dio el último adiós a quien describió como: "Un gigante pelirrojo".

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Junto a la tierna foto de su matrimonio, Naomi inició diciendo: "Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte".

"Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos", agregó.

Y resaltó que ante la partida de su esposo "no hay palabras para describir nuestro profundo dolor".

"Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo", puntualizó.

Naomi agradeció el apoyo de quienes estuvieron con él en su larga lucha contra el ELA y finalizó su mensaje diciendo: "A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y nos parece muy apropiada ahora: «Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera»".

El pasado mes de febrero, Michael publicó una foto suya con la que dio una actualización sobre su estado de salud. En la descripción de la fotografía el actor detalló que cumplía tres años con su diagnóstico de ELA y que tras varias reuniones tomó la decisión de no hacerse la traqueotomía.

"Además, mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede alrededor de un año de vida (obviamente no puede asegurarlo y aún tenemos la esperanza de que el ensayo clínico nos dé algo más de tiempo). Así que no quiero arriesgarme a pasar una cantidad significativa de ese tiempo en una cama de hospital", comentó.

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El 1 de febrero de 2023 el actor fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad afecta las neuronas motoras de manera progresiva causando debilidad, parálisis voluntaria y atrofia muscular.

Por lo que la persona que la padece empieza a tener dificultades para hablar, comer, moverse y hasta respirar.

Todo esto complicó mucho la carrera del actor, de 35 años, que tuvo una breve participación en la temporada seis de 'Game of Thrones'.

Su aparición en la famosa serie de fantasía le abrió muchas puertas dentro de la industria, ayudándolo a aparecer en proyectos como 'Blue Lights', 'This Town' y 'Krypton'.