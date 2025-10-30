Esta es la fecha de estreno de 'Otro viernes de locos' en streaming tras su éxito en cines

‘Otro viernes de locos’, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llegó a la pantalla grande el pasado 7 de agosto de 2025.

Aquellos que no pudieron verla en cine, tendrán la oportunidad de verla desde las pantallas de su casa, según informó Disney+.

De acuerdo con la plataforma, la divertida comedia familiar se estrenará en la plataforma el próximo 12 de noviembre.

La cinta incluye nuevos personajes como la hija de Anna, Harper (Julia Butters), y a la hija de su novio Eric, Lily (Sophia Hammons).

Dirigida por Nisha Ganatra, ‘Otro viernes de locos’ promete traer de vuelta la diversión y el caos de los intercambios de cuerpos. Según la descripción oficial de Disney, la película “combina corazón, humor y una pizca de magia encantada” para narrar el siguiente capítulo de la familia Coleman.

En esta nueva entrega, Anna no solo creció, sino que ahora tiene su propia hija y una hijastra. No obstante, un nuevo y sorprendente intercambio de cuerpos volverá a trastornar sus vidas, revelando que el destino puede repetirse de formas impredecibles.

Es de señalar que la noticia de la secuela desató una gran expectativa en redes sociales, con miles de comentarios de fanáticos entusiasmados por la posibilidad de ver nuevamente a las protagonistas en sus roles emblemáticos.

Poco antes de su estreno, Lindsay Lohan compartió detalles sobre su regreso al papel en 2024, destacando que su amistad con Jamie Lee Curtis permanece sólida desde su colaboración en la primera película de la franquicia.

“Jamie y yo nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años. Siempre dicen que cuando tienes un mejor amigo o alguien con quien estás muy unido, si no puedes verlo durante años y años, pero cuando lo vuelves a ver, es como si nunca te hubieras separado”, dijo.

Por su parte, Jamie Lee Curtis señaló que el ambiente en el set de filmación varió notablemente entre las dos producciones debido a que Lindsay Lohan se convirtió en madre, después de dar a luz a su hijo Luai en julio de 2023, a la edad de 38 años.