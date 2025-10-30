NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Cine

Esta es la fecha de estreno de 'Otro viernes de locos' en streaming tras su éxito en cines

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis - Foto @jamieleecurtis
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis - Foto @jamieleecurtis
La cinta, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llegó a la pantalla grande el pasado 7 de agosto de 2025.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

‘Otro viernes de locos’, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llegó a la pantalla grande el pasado 7 de agosto de 2025.

Aquellos que no pudieron verla en cine, tendrán la oportunidad de verla desde las pantallas de su casa, según informó Disney+.

De acuerdo con la plataforma, la divertida comedia familiar se estrenará en la plataforma el próximo 12 de noviembre.

La cinta incluye nuevos personajes como la hija de Anna, Harper (Julia Butters), y a la hija de su novio Eric, Lily (Sophia Hammons).

Dirigida por Nisha Ganatra, ‘Otro viernes de locos’ promete traer de vuelta la diversión y el caos de los intercambios de cuerpos. Según la descripción oficial de Disney, la película “combina corazón, humor y una pizca de magia encantada” para narrar el siguiente capítulo de la familia Coleman.

En esta nueva entrega, Anna no solo creció, sino que ahora tiene su propia hija y una hijastra. No obstante, un nuevo y sorprendente intercambio de cuerpos volverá a trastornar sus vidas, revelando que el destino puede repetirse de formas impredecibles.

o

Es de señalar que la noticia de la secuela desató una gran expectativa en redes sociales, con miles de comentarios de fanáticos entusiasmados por la posibilidad de ver nuevamente a las protagonistas en sus roles emblemáticos.

Poco antes de su estreno, Lindsay Lohan compartió detalles sobre su regreso al papel en 2024, destacando que su amistad con Jamie Lee Curtis permanece sólida desde su colaboración en la primera película de la franquicia.

“Jamie y yo nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años. Siempre dicen que cuando tienes un mejor amigo o alguien con quien estás muy unido, si no puedes verlo durante años y años, pero cuando lo vuelves a ver, es como si nunca te hubieras separado”, dijo.

Por su parte, Jamie Lee Curtis señaló que el ambiente en el set de filmación varió notablemente entre las dos producciones debido a que Lindsay Lohan se convirtió en madre, después de dar a luz a su hijo Luai en julio de 2023, a la edad de 38 años.

Temas relacionados:

Cine

Películas

Disney

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Entretenimiento

Ver más
Sofía Vergara | Foto: EFE
Sofía Vergara

El ácido comentario que hizo Sofía Vergara sobre una reconocida marca de café: “a mí me sabe a quemado”

Banda de rock, KISS | Foto: EFE
Bandas de Rock

Integrante de KISS sufrió grave accidente automovilístico en reconocida zona costera de California

El cantante Zion sufrió accidente en Puerto Rico - Foto: AFP
Género urbano

El cantante Zion se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Puerto Rico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Restricción a redes sociales - Foto de referencia Canva
Redes sociales

País cuya economía depende de los recursos naturales restringió el acceso a redes sociales luego de un apagón nacional

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea - EFE
Josep Borrell

Borrell: "Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse(le)"

Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Donald Trump

Milei se reúne con Trump para sellar auxilio financiero antes de las elecciones legislativas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda