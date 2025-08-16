Esta es la plataforma en que puede ver gratis 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' antes del estreno de la nueva película

'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años, y sus películas se han convertido en un verdadero éxito entre la audiencia latinoamericana.

Precisamente, el 11 de septiembre se estrenará 'Infinity Castle', la tercera película de esta adaptación del manga, el cual ya es considerada un éxito en la taquilla japonesa, donde ha recaudado 149,35 millones de dólares, según datos anunciados en la cuenta oficial de la película.

El estreno de esta tercera película está siendo esperado por muchos, mientras que otro sector de la audiencia quiere ponerse al tanto de la serie, por lo que la plataforma de Crunchyroll Latinoamérica decidió hacer una maratón de 24 horas de toda la serie.

Según anunciaron en redes, toda la 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' está disponible desde el 16 de agosto a partir de las 11 am hora México, 12 pm hora Perú y Colombia, 1 pm hora Chile, y 2 pm hora argentina, en la plataforma de YouTube de Crunchyroll en Español a través de un en vivo.

Su anuncio ha sido muy bien recibido por parte de la audiencia, puesto que cualquier persona en América Latina puede disfrutar de la serie en su idioma original con subtítulos en español.

'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' cuenta la historia de 'Tanjiro', un joven que sobrevive al asesinato de su familia por parte de unos demonios. Por lo que se convierte en un cazador de estos malvados espíritus para también salvar a su hermana, quien está condenada a convertirse en un demonio.



La tercera parte se centra en una nueva misión de Tanjiro, quien ya hace parte del Cuerpo de Cazadores de Demonios, quienes deben derrotar a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el 'Castillo del Infinito' para derrotarlo de una vez por todas.

Este famoso manga fue creado por la artista japonesa Koyoharu Gotouge, quien ha alcanzado un gran reconocimiento mundial por esta obra, la cual ha sido aplaudida por la complejidad de sus personajes y una historia sólida y cada vez más emocionante.

La serie y las películas han recibido buenos comentarios entre la audiencia porque unen dibujos creados a mano con efectos digitales para mostrar una estética que se diferencie de otros animes.